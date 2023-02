Rocío Moreno, la ex de Paulo Londra, fue durísima contra su actual novia: “Cínica”

Las redes sociales están siendo muy difícil para Paulo Londra. Es allí donde su expareja, Rocío Moreno, descargó contra Martina Quetglas, la actual.

“Cínica”, escribió esta vez Rocío, junto a una captura que mostraba con Martina, le quería escribir mensajes privados por medio de la red social de las fotos. Asimismo, siguió de manera agresiva: “Bien que cuando estaba de 4 meses no le importó y ahora quiere facturar con su imagen”.

La ex de Paulo atacó a la nueva novia.

El conflicto inicia cuando Martina, la actual pareja de Paulo Londra, subió una foto de la hija de Rocío y el músico festejando el primer año de la niña.

“En reiteradas ocasiones me has insultado sin necesidad… El hostigamiento es constante y encima borras mensajes al instante. No entiendo la necesidad. Mentirosa no soy. ¿Usar la imagen de mis hijas para hacer ‘canjes’ o limpiar tu imagen? QUÉ VERGÜENZA”, indicó Rocío.

Paulo Londra y su novia Martina Quetglas.

De la misma manera, Moreno siguió añadiendo, en

comunicación, con un medio: “No recibí disculpas de nadie, solo agresiones. Gracias a Dios tengo el apoyo de los seguidores que entienden la situación, mucho más de quienes deben”.

Y agregó: “Yo lo único que pedí es que ella no suba nada relacionado a mis hijas, lo hablé bien y recibí malos tratos. Se metió en mi relación cuando estaba embarazada de 4 meses, jamás le importó el bienestar de las bebés. No voy a permitir que ahora haga canjes o limpie su imagen mostrándolas”.

Paulo Londra quedo atravesado en el medio de la ‘cyberguerra’

Mientras está el ida y vuelta de su ex y su actual pareja, Paulo se mantiene alejado de la polémica, como siempre lo ha hecho.

Concentrado en su carrera musical, el artista cordobés sigue presentándose en escenarios cantando, que es lo que le gusta hacer.

Una semana atrás, compartió tablas con el Feid. Ambos cantaron ‘A veces’, acapela, frente a más de, 12 mil personas, en lo que era el primer show del artista colombiano en Argentina.

El sencillo que cantaron salió el 3 de noviembre del año pasado en horarios de la noche argentina. Fue una colaboración que realizaron juntos y fue la primera vez que tocaron este tema a dúo en el Movistar Arena.