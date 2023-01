La reacción de Antonela Roccuzzo en apoyo a Shakira por la Session contra Gerard Piqué

Shakira estrenó junto a Bizarrap la Music Session #53 y toda la canción estuvo dedicada a Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Marti, la tercera en discordia. A las horas, Antonela Roccuzzo reaccionó al tema en las redes sociales.

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué fue una de las más mediáticas de los últimos años. Y desde hace varios meses, la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, ha dejado gestos en las redes de que apoya a la colombiana.

Cabe recordar que Messi y Piqué tenían una relación de compañeros unidos desde infantiles, desde que Leo llegó a Barcelona, inclusive eran de la misma generación.

Pero algo se rompió en la salida del astro argentino del FC Barcelona allá por 2021. Joan Laporta, presidente del club, anunció que no le renovarían el contrato a Messi debido a una deuda del club que sobrepasaba los 1000 millones de euros.

Poco después trascendió que Piqué, referente del club, lo ayudó a tomar la decisión: “Sin Leo se arregla el fair play financiero”, le dijo.

Clara Chía Martí junto a Gerard Piqué, los apuntados en la canción de Shakira

Estos hechos pueden haber ayudado a este constante apoyo de la mujer de Lionel para la colombiana.

Para esta última canción, Antonela reaccionó en el posteo de Biza con varios emojis de fuego. Quedó evidente que aprobó las indirectas que la cantante le tiró al exfutbolista catalán.

El comentario de Antonela a la canción de Shakira

La letra de la Session #53 de Shakira y Bizarrap

Shakira comienza esta session diciendo: “Perdona cogí otro avión / aquí no vuelvo no quiero otra decepción / tanto que te la dabas de campeón / y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”.

Sorry, baby,

hace rato que yo debí botar ese gato.

Una loba como yo no está pa’ novatos,

una loba como yo no está pa’ tipos como tú (uuuuu).

Pa’ tipos como tú (uuuuu).

A tí te quedé grande y por eso estás

con una igualita que tú (uuuuu).

Esto es pa’ que te mortifiques,

mastiques y tragues, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques,

entendí que no es culpa mía que te critiquen.

Yo sólo hago música perdón que te salpique.

Me dejaste de vecina a la suegra,

con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena,

claramente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

claramente es igualita que tú (uuuuu).

Pa’ tipos como tú (uuuuu).

A tí te quedé grande y por eso estás

con una igualita que tú (uuuuu)

(Oohhh, Oohhh)

Del amor al odio hay un paso,

por acá no vuelvas hazme caso.

Cero rencor, bebé

yo te deseo que:

te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No sé ni que es lo que te pasó,

estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo,

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado dale despacio,

mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven...

aquí me siento un rehén

por mi todo bien.

Yo te desocupo mañana y si quieres tráertela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena,

claramente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

y una loba como yo no está pa’ tipos como tú (uuuuu),

pa’ tipos como tú (uuuuuu)

A tí te quedé grande y por eso estás

con una igualita que tú (uuuuu).

(Aahhh Oohhh)

Pa’ pa’ pa’ tipos como tú (uuuuu)

Pa’ tipos (pa’ pa’ pa’ tipos)

A tí te quedé grande y por eso estás

con una igualita que tú (uuuuu).

(Aahhh Oohhh