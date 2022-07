Rocío Marengo y Eduardo Fort se separaron: así era la casa que compartían

Rocío Marengo era la pareja desde hacía siete años del empresario Eduardo Fort, más conocido por ser el hermano de Ricardo Fort. Ahora y en sus redes confirmó que ya no están más juntos. “¿Te vas a casar?”, le escribieron y ella remarcó: “Por ahora no, ni cerca. Antes era mi sueño. Pero mi última relación me sacó las ganas de todo”, dijo sobre Eduardo.

Antes el par convivían en una lujosa casa a la que no le falta nada. Fue ella quien en otros tiempos compartió los espacios de su ex casa como el enorme parque que cuenta con una gran piscina, luce un césped muy prolijo, además de las palmeras y los arbustos que se funden en el verde terreno.

En algunos posteos, la antigua participante de “MasterChef Celebrity”, modeló en el interior de la casa, que desprende armonía con sus tonalidades claras, blancas y beige, que se mezclan con los los pisos y muebles de madera.

Rocío Marengo abre las puertas de su casa

Rocío Marengo muestra su amplio vestidor

En el interior de la habitación principal, la decoración cuenta con un amplio vestidor donde se podía ver su ropa y los distintos compartimientos, todos ordenados. En cuanto al resto de las fotos compartidas en sus redes sociales, Marengo posó junto a un gran mueble de estantes flotantes en donde colocó sus elementos favoritos de la cocina, luego tiene una imagen en uno de sus rincones preferidos, que es el camastro de madera a la orilla de la piscina.

Marengo posa en su cocina

¿Dónde se mudó ahora? Un misterio sin develar. Sólo se sabe que este fin de semana ella aprovechó su tiempo para acompañar a sus sobrinos a realizar diferentes actividades infantiles.