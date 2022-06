Qué es el síndrome de Ramsey Hunt, la enfermedad que paraliza la cara de Justin Bieber

Justin Bieber canceló algunos de sus shows por un problema de salud y finalmente este viernes contó a través de sus redes sociales que sufre de parálisis. La enfermedad que le han diagnosticado es el síndrome de Ramsey Hunt, una dolencia también conocida como herpes zóster ótico y que es consecuencia del mismo virus que causa la varicela, según explican desde la prestigiosa Clínica Mayo de EE UU.

Esta afección “puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado”, indican los especialistas, debido a que afecta al nervio facial próximo a uno de los oídos. “Como pueden ver, este ojo no está pestañeando, no puedo sonreír en este lado de mi cara y esta narina no se mueve”, explicó Bieber en la grabación que subió ayer.

Justin Bieber sufre parálisis facial y grabó un video que preocupó a sus seguidores.

La pérdida auditiva y la parálisis facial asociada con este síntoma suele ser temporal, sin embargo en algunos casos han llegado a ser permanentes. También pueden causar daño ocular, lo cual trae complicaciones para cerrar correctamente le párpado, tal como le pasó al cantante.

Algunos signos más habituales son “sarpullido rojo doloroso” en el interior y alrededor de uno de los oídos y “debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído afectado”.

Otros síntomas que se pueden tener:

- Dolor de oído

- Pérdida de la audición

- Zumbido en los oídos

- Dificultad para cerrar un ojo

- Sensación de girar o moverse (vértigo)

- Cambio en la percepción del gusto o pérdida del gusto

- Boca y ojos secos

Justin Bieber tiene algunos de estos síntomas, como él mismo dijo en una historia de Instagram “Cada vez es más difícil comer, lo que está siendo extremadamente frustrante”.

Según la Clínica Mayo, una de las causas de esta enfermedad “ocurre en personas que han tenido varicela”. Una vez que se ha recuperado de ella, “el virus permanece en tu cuerpo, a veces reactivándose en años posteriores para causar herpes zóster, una erupción dolorosa con ampollas llenas de líquido”, agregan.

Si bien no es una enfermedad contagiosa, aseguran que “la reactivación del virus varicela-zóster puede causar varicela en personas que no la han tenido anteriormente o que no han sido vacunadas contra ella”.

Asimismo, esta infección “puede ser grave para las personas que tienen problemas del sistema inmunitario”, dicen los especialistas. Por esta razón, recomiendan evitar el contacto físico con las personas que no hayan tenido varicela, que no estén vacunadas, que tengan un sistema inmune débil o personas de riesgo.

La única manera de prevenir esta enfermedad es haberse vacunado contra la varicela de niños, o bien recibir la vacuna contra el herpes zóster en el caso de personas mayores de 50 años.