Justin Bieber habló sobre sus elecciones de vida: “Me di cuenta que no era más que un hipócrita”

Justin Bieber se refirió a su casamiento en 2018 con Hailey Baldwin y dijo: “Pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo. Lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita”.

Justin Bieber tuvo una adolescencia en donde explotó su fama como artista, causando gran repercusión mediática en cada uno de sus actos. Entre ellos, se destacaron algunos sucesos vandálicos contra sus vecinos, el intento de llevarse un mono ilegalmente que adoptó en Alemania y alguna que otra pelea nocturna. La prensa estadounidense lo llamaba “el niño mimado”.

Justin Bieber es canadiense y tiene 28 años

En septiembre de 2018, Justin contrajo matrimonio en el registro civil de Nueva York con Hailey Baldwin, sobrina del actor Alec Baldwin. En dialogo con Apple Music, el cantante reconoció que se equivocó al casarse y al creer que el matrimonio pondría punto final a sus escándalos y que le ayudaría a reconducir su vida.

“Al final todo es parte de un camino. Recuerdo que cuando me casé... Tuve una crisis emocional porque pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo. Lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita”, reconoció el artista de 28 años.

Bieber y Hailey paseando por Paris y comprando en casas de lujo como Chanel.

En esa época en la que Justin trataba de acelerar su proceso de madurez, también acudió a servicios pseudo religiosos que ofrecía una congregación llamada Hillsong, cuyo líder tuvo que renunciar hace unos años debido a sus repetidas infidelidades. El artista sigue al día de hoy por esa línea, pero con una actitud más relajada.

Con respecto a su fe y su espiritualidad, Bieber manifestó en la entrevista cómo le ayudó para mejorar estar cerca de Jesús.

En marzo de 2022, la esposa de Bieber fue hospitalizada debido a una afección cerebral con síntomas parecidos a los de un derrame cerebral

“Te das cuenta de que quizás no eres esa versión perfecta de ti mismo que a veces te atribuyes, porque uno también es el resultado del trauma y de las circunstancias de la vida. Eso me ha llevado a ser muy abierto en mi relación con Jesús y sobre la evolución de mi fe. Siento que me ha ayudado a no ser tan duro conmigo mismo, a aceptarme y a perdonarme”, expresó.

Justin Bieber estrenó “Honest” y prepara su llegada a la Argentina

Justin Bieber estrenó canción, “Honest”, en un dúo con Don Toliver. El clip los muestra divertidos en una pista en motos de nieve mientras corren por bosques nevados y escapan de los problemas. El cantante se va a presentar en el Estadio Único de La Plata el 10 y 11 de septiembre de la mano del Justice World Tour.