Antonela Roccuzzo apoyó a Shakira en redes con un mensaje, tras la separación de Gerard Piqué

Tras la separación escandalosa de Shakira y Gerard Piqué, la cantante posteó un video junto a su padre, quien está en recuperación luego de una internación. En la publicación, la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, le comentó a la artista con un tierno mensaje.

La semana pasada, en medio de las versiones de ruptura entre Shakira y Piqué, se encendieron las alarmas por unas fotos donde se la veía a la cantante adentro de una ambulancia. Hasta se llegó a hablar de un fuerte cuadro de depresión y angustia.

Aunque estas especulaciones no eran ciertas. Luego, la artista salió a desmentir y explicó que las imágenes fueron tomadas cuando acompañó a su padre, William Mebarak Chadid, al hospital donde se encontraba internado.

Días después, hace dos días, Shakira publicó un video donde le mostraba unas tarjetas con palabras a su papá y él debía leerlas. “Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, escribió junto al posteo.

Además de los miles de mensajes de apoyo de los fanáticos de la colombiana, un comentario llamó la atención más que todos. Fue el de Antonela Roccuzzo, quien le escribió tres emojis de corazones rojos. Ambas se conocieron cuando Messi y Piqué compartían equipo en Barcelona FC.

El posteo de Shakira y el mensaje de apoyo de Antonela

Inclusive, en su momento, se dijo que no se llevaban bien, pero este dulce mensaje muestra una gran relación entre ellas y que Antonela apoya a la cantante en esta difícil situación.

La mujer a la que relacionan con Gerard Piqué rompió el silencio

En las últimas semanas, se aseguró en los medios españoles que el motivo de la ruptura entre Shakira y Piqué era una infidelidad del deportista, con una joven rubia, de 22 años. Esta es estudiante y camarera y cuyo nombre responde a las iniciales C.M. Esos eran los únicos datos que se conocían hasta este sábado.

Esta joven habló por primera vez por llamada telefónica con Socialité para ofrecer su versión de los hechos. La entrevista duro 15 minutos y C.M. contó que se encuentra “devastada” por todo lo que está viviendo. Además, pidió que se mantenga su anonimato.

La supuesta tercera en discordia eligió dar una entrevista desde el anonimato

“Yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada, no entiendo por qué me han puesto en medio. Supongo que necesitan a alguien para distraer. Me dicen que pronto saldrá el verdadero nombre. Me han relacionado sin sentido con él”, explicó.

“Llevo unos días en shock, y a partir de ahora todo lo que salga con mi nombre, mi familia y yo pondremos una demanda. No hay pruebas ni hechos porque no tengo ningún vínculo con él, no soy yo, espero que la encuentren pronto y me dejen en paz”, agregó.