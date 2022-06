Chris Evans habló de Shakira y de la chance de tener una cita con la cantante: “Ella es espectacular”

Por primera vez, Chris Evans habló de la posibilidad de tener una cita con Shakira, luego de que ella misma confirmó que se separó de Gerard Piqué. Todo surgió luego de que el actor estadounidense empezó a seguir a la cantautora colombiana en Instagram, apenas se supo de la ruptura.

En dos entrevistas, el intérprete del Capitán América habló con el programa Despierta América de Univisión. El periodista puso al actor en conocimiento de que en los medios españoles se hablaba de él y de Shakira y, para graficarlo, le mostró una serie de memes que circulan en redes.

Chris Evans empezó a seguir a la cantante.

“No estaba enterado de esta locura en las redes sociales. Creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular”. Automáticamente el periodista le repreguntó: “¿Saldrías con ella?”.

“¿Estás tratando de conectarme con ella?”, devolvió el actor. “Tal vez pudiera conectarte”, replicó el entrevistador. Para cerrar, siempre con buena onda, Evans disparó: “Es demasiado para decírtelo frente a la cámara”.

Chris Evans se declaró fan de Shakira

En otra nota, Evans volvió a ser consultado por la cantante colombiana y sin rodeos, volvió a responder a las preguntas de la reportera. El actor aseguró que es un gran fan de la colombiana, aunque afirmó que no la conoce.

“Shakira te empezó a seguir en redes sociales ¡e internet se volvió loco! ¿Ya la conociste?”, le preguntaron a Evans. Y muy tranquilo, respondió: “No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan”.

Chris Evans habló de Shakira y de la chance de tener una cita con la cantante.

Posteriormente, la periodista le preguntó si sería capaz de aparecer en un vídeo musical de Shakira “moviendo las caderas” como lo haría ella, una cuestión que avergonzó y de qué manera a Chris Evans: “Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso”.

Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron el pasado sábado 4 de junio que se separan, según un comunicado conjunto.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, dice el corto texto firmado “Shakira y Gerard” dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Shakira y Piqué se separaron

Los rumores de una supuesta infidelidad por parte del deportista habían ocupado los titulares de distintos medios de comunicación españoles en los últimos días. Piqué habría sido infiel a la artista con una modelo de 20 años, aseguraron fuentes cercanas.