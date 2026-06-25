Una lata de conserva vacía puede convertirse en un portalápices decorativo sin necesidad de comprar una base especial. Su forma cilíndrica permite guardar lápices, fibras, pinceles y pequeñas herramientas de escritorio. El diseño de búho, en este reciclaje , se arma con capas de papel, cartulina, goma eva o fieltro.

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Los círculos grandes forman los ojos, un triángulo pequeño funciona como pico y dos piezas laterales completan las alas.

Antes de comenzar, hay una precaución indispensable: el borde interior de la lata puede quedar filoso después de abrirla. Debe revisarse y cubrirse por completo con cinta resistente, goma eva o un protector para bordes. Los niños no deben manipular la lata sin supervisión adulta.

La lata debe lavarse para retirar restos de comida y dejarse secar por completo. Los programas de separación de residuos recomiendan que los materiales reciclables estén limpios y secos , tanto si se reutilizan como si finalmente se envían a reciclaje.

Las latas oxidadas, perforadas o muy deformadas no sirven para este proyecto. En esos casos, conviene descartarlas en el circuito de reciclaje correspondiente.

Transformá latas de conserva en adorables portalápices paso a paso para hacerlo vos mismo (2)

Paso a paso para transformar la lata en un búho

Forrá el cuerpo. Medí el alto y el contorno de la lata, cortá un rectángulo de goma eva, fieltro o cartulina y pegalo alrededor.

Medí el alto y el contorno de la lata, cortá un rectángulo de goma eva, fieltro o cartulina y pegalo alrededor. Prepará las plumas. Cortá pequeñas piezas redondeadas o con forma de gota en dos o tres colores.

Cortá pequeñas piezas redondeadas o con forma de gota en dos o tres colores. Pegá desde abajo. Superponé las plumas en filas para que cada una cubra parte de la anterior.

Superponé las plumas en filas para que cada una cubra parte de la anterior. Armá los ojos. Pegá un círculo grande, uno mediano y uno pequeño para crear profundidad.

Pegá un círculo grande, uno mediano y uno pequeño para crear profundidad. Sumá el pico. Colocá un triángulo entre los dos ojos.

Colocá un triángulo entre los dos ojos. Agregá las alas. Pegá una pieza ovalada a cada lado de la lata.

Pegá una pieza ovalada a cada lado de la lata. Dejá secar. Esperá hasta que el adhesivo esté firme antes de llenarlo.

El tutorial puede simplificarse usando una sola lámina de goma eva para el cuerpo y pocas plumas grandes. Otra opción es pintar la lata con pintura al agua y reservar el papel solamente para la cara del búho.

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Cómo hacer los ojos sin comprar materiales

Los ojos móviles de plástico pueden reemplazarse con círculos recortados de envases, tapas limpias, cartón blanco o revistas. Para cada ojo se necesitan tres capas: una base clara, un círculo más pequeño y una pupila oscura.

Las tapas livianas aportan volumen, pero deben quedar bien fijadas. Si el portalápices será utilizado por niños pequeños, es preferible trabajar con piezas planas que no puedan desprenderse con facilidad.