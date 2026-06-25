Una lata de conserva vacía puede convertirse en un portalápices decorativo sin necesidad de comprar una base especial. Su forma cilíndrica permite guardar lápices, fibras, pinceles y pequeñas herramientas de escritorio. El diseño de búho, en este reciclaje, se arma con capas de papel, cartulina, goma eva o fieltro.
Los círculos grandes forman los ojos, un triángulo pequeño funciona como pico y dos piezas laterales completan las alas.
Antes de comenzar, hay una precaución indispensable: el borde interior de la lata puede quedar filoso después de abrirla. Debe revisarse y cubrirse por completo con cinta resistente, goma eva o un protector para bordes. Los niños no deben manipular la lata sin supervisión adulta.
Materiales para hacer el portalápices de búho
- 1 lata de conserva vacía, limpia y seca.
- Goma eva, fieltro o cartulina: para cubrir el cuerpo.
- Papel de colores: para formar las plumas.
- 4 círculos de distintos tamaños: para los ojos.
- 1 triángulo pequeño: para el pico.
- 2 piezas ovaladas: para las alas.
- Adhesivo fuerte o silicona caliente.
- Tijera, regla y lápiz.
- Cinta resistente: para proteger el borde superior.
La lata debe lavarse para retirar restos de comida y dejarse secar por completo. Los programas de separación de residuos recomiendan que los materiales reciclables estén limpios y secos, tanto si se reutilizan como si finalmente se envían a reciclaje.
Cómo preparar la lata antes de decorarla
- Retirá la etiqueta. Si queda pegamento, aflojalo con agua tibia y detergente.
- Lavá el interior. Eliminá todo resto de alimento y olor.
- Secá durante varias horas. No debe quedar humedad debajo del revestimiento.
- Revisá el borde. Si está irregular, no lo toques directamente.
- Cubrilo por completo. Doblá una cinta resistente sobre la parte interna y externa del borde.
Transformá latas de conserva en adorables portalápices paso a paso para hacerlo vos mismo (2)
Las latas oxidadas, perforadas o muy deformadas no sirven para este proyecto. En esos casos, conviene descartarlas en el circuito de reciclaje correspondiente.
Paso a paso para transformar la lata en un búho
- Forrá el cuerpo. Medí el alto y el contorno de la lata, cortá un rectángulo de goma eva, fieltro o cartulina y pegalo alrededor.
- Prepará las plumas. Cortá pequeñas piezas redondeadas o con forma de gota en dos o tres colores.
- Pegá desde abajo. Superponé las plumas en filas para que cada una cubra parte de la anterior.
- Armá los ojos. Pegá un círculo grande, uno mediano y uno pequeño para crear profundidad.
- Sumá el pico. Colocá un triángulo entre los dos ojos.
- Agregá las alas. Pegá una pieza ovalada a cada lado de la lata.
- Dejá secar. Esperá hasta que el adhesivo esté firme antes de llenarlo.
El tutorial puede simplificarse usando una sola lámina de goma eva para el cuerpo y pocas plumas grandes. Otra opción es pintar la lata con pintura al agua y reservar el papel solamente para la cara del búho.
Transformá latas de conserva en adorables portalápices paso a paso para hacerlo vos mismo (1)
Cómo hacer los ojos sin comprar materiales
Los ojos móviles de plástico pueden reemplazarse con círculos recortados de envases, tapas limpias, cartón blanco o revistas. Para cada ojo se necesitan tres capas: una base clara, un círculo más pequeño y una pupila oscura.
Las tapas livianas aportan volumen, pero deben quedar bien fijadas. Si el portalápices será utilizado por niños pequeños, es preferible trabajar con piezas planas que no puedan desprenderse con facilidad.