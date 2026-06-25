25 de junio de 2026 - 12:35

Si al opuesto de -7 le resto -4, ¿cuál es el resultado?

El ejercicio parece sencillo, pero exige resolver dos ideas: cuál es el opuesto de un número negativo y qué ocurre cuando se resta otro número negativo.

Si al opuesto de -7 le resto -4, ¿cuál es el resultado (2)
Por Andrés Aguilera

La cuenta propone tomar el opuesto de -7 y luego restarle -4. El punto que suele generar confusión es la presencia de varios signos negativos en una misma expresión. Para evitar errores, conviene separar el problema en dos pasos. Primero hay que encontrar el opuesto y recién después realizar la resta.

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Cuál es el opuesto de -7

El opuesto de un número es aquel que se encuentra a la misma distancia del cero, pero del lado contrario de la recta numérica.

Por lo tanto, el opuesto de -7 es +7. Ambos tienen el mismo valor absoluto, pero signos diferentes.

La expresión inicial queda entonces de esta manera:

7 - (-4)

Qué pasa cuando se resta un número negativo

Restar un número negativo equivale a sumar su valor positivo. Por eso:

7 - (-4) = 7 + 4

Al resolver la suma, el resultado final es:

7 + 4 = 11

La respuesta correcta

Si al opuesto de -7 se le resta -4, el resultado es 11.

El procedimiento completo puede escribirse así:

  • Opuesto de -7: 7.
  • Resta planteada: 7 - (-4).
  • Cambio de operación: 7 + 4.
  • Resultado: 11.
Si al opuesto de -7 le resto -4, ¿cuál es el resultado (1)

El error más frecuente

Una equivocación común es calcular 7 - 4 y responder 3. Eso ocurre cuando se ignora que el segundo número también es negativo.

El signo menos que indica la resta y el signo negativo del 4 cumplen funciones distintas. Al aparecer juntos, la operación se transforma en una suma.

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