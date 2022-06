Miss Bumbum reveló que Gerard Piqué intentó conquistarla por las redes sociales

Los rumores de infidelidades en la pareja de Shakira y Gerard Piqué continúan dando que hablar. Es así que, la instagramer Miss BumBum confesó que el defensor del FC Barcelona le contactó a través de la red social.

Suzy Cortez, es una modelo brasileña, conocida como Miss BumBum. Al parecer, y según indica ella misma en declaraciones, fue el futbolista el que envió mensajes en los que le pedía medidas sobre el tallaje de su parte de atrás. El español se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que periodistas de “El periódico de Catalunya” lo señalaran de haberle sido infiel a la artista, luego de 12 años de estar juntos.

Miss BumBum celebrando el título de la Selección en la Copa América.

Luego de la polémica en torno a la famosa pareja, la modelo decidió contactarse con “El diario NY” con quienes se confesó y aseguró que solamente recibía mensajes desagradables por parte del futbolista.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, recordó Suzy.

La conejita Playboy también agregó que, Piqué fue uno de los primeros en enviarle mensajes que desaparecían. Y resaltó que solo dos jugadores nunca le enviaron mensajes.

“Fue él que me mandó el mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, declaró la Miss BumBum.

Según expresó la joven, en ningún momento se había referido a esta situación con el futbolista porque consideró que la cantante no merecía esto a pesar de la difícil situación que vivieron como pareja en 2020, por diferentes rumores de infidelidad.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”, concluyó.