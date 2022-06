Aseguran que Shakira intentó volver dos veces con Gerard Piqué previo a la separación definitiva

No hay dudas de que Shakira y Gerard Piqué ya son historia. La cantante colombiana y el futbolista del Barcelona confirmaron su separación días atrás, a través de un comunicado que envió la artista a la prensa. En las últimas horas se supo que ella intentó dos veces volver con el padre de sus hijos, pero no fue posible.

La ruptura de Shakira y Piqué fue noticia internacional, es que debido a la fama de ambos, se habló en casi todo el mundo de esta separación. Es que si bien ninguno de los protagonistas dijo más de lo que se leyó en el comunicado, el entorno de ambos hizo lo suyo y filtró información.

En el portal 20minutos revelaron que, a pesar de que la decisión ya está tomada, Shakira intentó volver hasta en dos ocasiones con el padre de sus hijos, Sasha y Milan.

Shakira y Piqué se separaron

Desde el entorno, insisten en que “el amor que ella siente por él es cegador”. Además, comentaron que más allá del sufrimiento que se refleja la cantante en el último tema que lanzó, titulado “Te felicito”, guardaba esperanzas de poder retomar desde la herida, como ocurrió en el pasado.

Incluso, aseguran que Piqué rehizo su vida en la que Shakira ya no encaja. Es que si bien no hace mucho se supo de la ruptura, también trascendió que no es reciente sino que viene desde hace tiempo.

Gerard Piqué habría engañado a Shakira desde hace tiempo con ayuda de la policía

Luego de confirmarse la separación entre Shakira y Gerard Piqué, surgieron nuevos detalles en cuanto a la posible infidelidad del futbolista. Según Javier de Hoyos, periodista español, el jugador habría estado “con más de una chica”, y esto vendría “de hace mucho, mucho tiempo antes.

El periodista español habló con Intrusos y brindó precisiones sobre el caso Shakira-Piqué. “Están saliendo unas informaciones de Piqué que os vais a quedar todos muertos del impacto que os va a dar”, largó.

Lo que el entorno de Piqué está intentando de hacer, es decir que desde hace 3 meses él es quien decide romper la relación, porque estaba muy desilusionado con Shakira. Eso es lo que él quiere que se transmita. Y ahora se está diciendo que no habría solamente una chica con la que Piqué le habría sido infiel, sino que hay más”, explicó para asombro de los que estaban en el piso.

Además, manifestó que el hermano de la cantante estaría involucrado. “Incluso se está diciendo que el hermano de Shakira lo sabría porque la prensa se lo habría trasladado a él durante los últimos años. Ahora mismo, en España no se está hablando de que esto haya sido algo reciente, sino que se está apuntando a que esto podría venir de mucho, mucho tiempo antes”, detalló.

“En las fiestas nocturnas, al parecer, podría haber llegado a ser ayudado, incluso, por la policía urbana de Barcelona. Porque cuando algunos periodistas le estaban haciendo seguimientos nocturnos, en determinados momentos les habrían parado para pedirles la licencia de la moto y les habrían dicho: ‘Oye, ya no vas a seguir más a Piqué’”, contó.

“Entonces fue imposible saber con quién iba, adonde y con quién estaba. Estaba muy protegido”, añadió. Por otro lado, comentó que los rumores de infidelidad de Piqué “siempre han existido, pero nunca han salido. Recién ahora están saliendo, pero incluso sin pruebas, nadie tiene fotografías para probarlo”.