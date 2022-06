Pareja abierta: Trascendió un acuerdo que Shakira y Gerard Piqué habrían firmado hace 3 años

Hace algunas horas, en el programa ‘Viva la vida’, de España, trascendió que la decisión de enviar el comunicado de separación fue una decisión unilateral de Shakira y que este movimiento sorprendió mucho al defensa del Barcelona, Gerard Piqué. Así lo explicó José Antonio Avilés en el ciclo español, según Gente.

El periodista comentó que pudo hablar con el entorno del futbolista: “Alguien muy, muy cercano a Piqué me ha asegurado que no ha habido ninguna infidelidad por su parte. Están muy sorprendidos con la ruptura y con el comunicado que Shakira ha enviado”.

Gerard Piqué y Shakira Foto: Web

Por otro lado, Avilés aseveró que el jugador y la cantante colombiana pactaron, hace tres años, ser una pareja abierta. Cabe recordar que ambos mantienen una relación desde hace doce años, tienen dos hijos y nunca se han casado.

Además, el periodista dio más detalles: “Su acuerdo habría sido, tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiero, pero de cara a la galería seguimos siendo pareja”, aseguraron en ‘Viva la vida’ aludiendo a las mismas fuentes cercanas al futbolista catalán.

Shakira y Piqué, en tiempos más felices. (AP)

El comunicado de la separación

Este sábado 4 de junio, Shakira anunció que se separaba de Piqué a través de un comunicado difundido por su agencia de comunicación: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Por su parte, Lucy Mebarak, hermana de la artista colombiana, reveló que todavía no ha podido verse con su hermana: “No la he visto, no vivo en España. Todavía no sé nada”.

Además, Lucy aclaró que su hermana “está recuperándose y está fuera de España”. Asimismo, la hermana de Shakira añadió que para la familia, esta situación era “posiblemente previsible”.