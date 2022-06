Apareció un polémico video en el que Piqué menosprecia el sexo que tenía con Shakira

Apenas unas horas antes que Gerard Piqué y Shakira declararan su separación, un video del futbolista generó polémica en las redes sociales. Consiste en una grabación del canal de podcast del youtuber Jordi Wild, en la cual le hace una entrevista a la estrella del Barcelona. Aunque el video es viejo y fue publicado a fines de marzo, se ha hecho viral.

Allí lanzó un comentario sobre su intimidad con la cantante, quien lo habría cuestionado por hacerla quedar en un segundo plano, además de avergonzarla. “El día que sube el Espanyol a Primera, yo me alegro. Me gusta ir a jugar ahí. Entrar al terreno de juego y que te silben. Estar calentando y ver esas caras, desfigurados. Que les mires, les ríes y aún se joden más. No hay nada comparable en el mundo”, se le escuchó decir al defensor de FC Barcelona.

Acto seguido disparó: “Es un placer incomparable, es que te diría que ni el sexo”. El entrevistador quedó impactado con sus palabras y contestó: “O sea, prefieres una hora con los pericos que follar, ¿no? Shakira debe estar contentísima, dando palmas y gracias”. Un poco incómodo, el defensor agregó: “Bueno, no lo creo. Es un placer, es una adrenalina...”.

Al parecer, a la colombiana nunca le gustó hablar de su intimidad, y le hizo saber su enojo a su pareja después de ver el material.

Los rumores eran ciertos

Shakira y Gerard Piqué le pusieron punto final a su relación de 12 años y, para evitar comentarios malintencionados, decidieron contarlo en un comunicado de prensa que fue publicado por El País.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indicaron.

Hace días que una fuerte versión de infidelidad se instaló en los medios. En España detallaron que ella lo sorprendió siéndole infiel con una modelo de 20 años, aunque también deslizaron que él se habría enamorado de la madre de un compañero, Gavi.

Gerard Piqué y Shakira declararon su separación. Foto: Web

La ahora expareja se conoció en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica, donde la colombiana interpretó la canción “Waka Waka”. Oficializaron su relación en 2011, cuando ella se mudó a Barcelona. En 2013 nació Milan y en 2015 Sasha, los dos hijos que tienen en común.

“Supe que él sería el único hombre para mí. Me acuerdo perfectamente que estábamos grabando el videoclip de ´Waka, Waka’ y que, cuando terminamos se me acercó y me dijo: ‘Voy a ganar este Mundial, porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica’. ¡Y lo cumplió!”, detalló la artista en una entrevista hace un tiempo.