Justin Bieber sufre parálisis facial y grabó un video que preocupó a sus seguidores: “Recen por mí”

Justin Bieber canceló algunos de sus shows por un problema de salud y finalmente este viernes contó a través de sus redes sociales qué fue lo que le ocurrió. El cantante sufre de parálisis facial por lo que decidió grabar un video para compartir con sus fanáticos los detalles del parte médico y recuperación.

El artista fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, lo que está causándole una parálisis facial parcial. Se trata de una complicación de culebrilla que ocurre cuando un brote afecta el nervio facial cercano a alguno de los oídos. Puede causar pérdida auditiva además de parálisis facial.

“Como pueden ver, este ojo no está pestañeando, no puedo sonreir en este lado de mi cara y esta narina no se mueve”, explicó Bieber en la grabación.

“Tengo una parálisis completa en este lado de mi rostro. Para aquellos que están frustrados por la cancelación de mis próximos conciertos, evidentemente estoy físicamente imposibilitado de hacerlos. Como pueden ver, esto es bastante grave”, sostuvo.

El cantante comentó que está haciendo ejercicios faciales y está aprovechando a “descansar y relajarse” para poder volver en un 100% y hacer aquello para lo que nació. Bieber no especificó un tiempo estimado para su recuperación.

Esta es la tercera vez que el tour de Bieber ha sido pospuesto. Las primeras dos fueron postergadas por la pandemia del covid-19.

Qué dijo Justin Biever sobre su enfermedad

“Obviamente, podrán haber notado que mi cara está paralizada. Tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt y trata de un virus que ataca los nervios en mi oreja, que causó que mi cara se vea así”, comenzó explicando en el video.

“Como pueden ver, mi ojo no está parpadeando y mi boca no sonríe completamente. Toda esta parte de mi cara está totalmente paralizada, por lo que tendré que cancelar mis conciertos. Obviamente, no soy capaz realizar el espectáculo en este estado”, añadió después.

“Es realmente serio. Desearía que no fuera el caso, pero debo cuidar mi cuerpo, espero que entiendan”, dijo en un tono diferente, de seriedad.

“Espero mejorar y hacer todo por lo que nací. Me tomaré un descanso hasta que mi rostro vuelva a ser como debería ser”, añadió.

“Todo estará bien. Confío en que todo esto pasó por una razón, no estoy seguro cuál es en este momento, pero eventualmente lo sabré”, cerró para despedirse. Junto al video, el cantante aseguró que ama a sus fans y que “por favor recen por mí”.