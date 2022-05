Justin Bieber hizo un videochat con una joven argentina: hablaron de música, economía y fanatismo pop

Una joven cordobesa logró hablar con Justin Bieber en un directo emitido por el cantante. La charla giró en torno al próximo concierto del cantante en la Argentina y sobre la mala situación económica del país.

La joven oriunda de Villa Carlos Paz, Córdoba, no pudo contener la emoción y el asombro que le provocó el hecho que, de entre 234 millones de seguidores que estaban espectando el directo del cantante pop, justo aceptara su solicitud.

Ya es una actividad común entre la gran mayoría de figuras del espectáculo la de hacer directos de vez en cuando a través de diversas redes sociales con el motivo de estar más cerca de sus fans. Y Justin Bieber no es una excepción a la regla, quien utiliza Instagram para tener charlas ligeras con sus seguidores.

Bárbara Bermúdez trabaja en una tienda de zapatillas de un shopping de Villa Carlos Paz y durante un pequeño descanso, aprovechando que ningún cliente entraba al local, la joven se percató que el cantante pop estaba en vivo. Sin pensarlo dos veces como toda fanática le envió una solicitud con la intención de hablar con él públicamente; el resultado fue inesperado cuando el intérprete del hit ‘’Baby’' le aceptara la solicitud.

La chica de 21 años se explayó en su charla con el cantante sobre sus intenciones de ir a verlo en su próximo concierto y además destacó la mala situación económica que se vive en la Argentina. ‘’Me preguntó sobre el trabajo y fui sincera’' explicó Bárbara en América Noticias, agregó que el canadiense le había preguntado sobre el trabajo y que había sido sincera. ‘’Estoy muy contenta porque estoy bien y tengo trabajo. Voy a ir a Buenos Aires para verte y no puedo creer que haya aceptado la solicitud’' respondió la joven.

‘’Me puse muy nerviosa, no me callé ni un minuto’' declaró la joven con una sonrisa y contó la anécdota de cuando fue a ver al cantante en el concierto que dio en el 2013 en el estadio River Plate y tuvo un fugaz encuentro con él. ‘’Fue menos de un minuto pero me pude sacar una foto’' rememoró Bárbara.

La joven cordobesa se sacó una foto con el astro del pop. Foto Gentileza / Los Andes

‘’Aprecio mucho tu apoyo y todo tu cariño. Espero que disfrutes el concierto. Disfruta el resto de la noche y vuelve al trabajo’' fueron las palabras con las que el astro del pop terminó su charla.

Justin Bieber volverá a la Argentina en el marco de su gira Justice World Tour, que se llevará a cabo el próximo 10 y 11 de septiembre.

Recordemos que durante su última visita el cantante canadiense se vio envuelto en varias polémicas después de barrer el suelo del escenario en el Monumental con la bandera Argentina o de cancelar su último show en pleno concierto porque estaba descompuesto, lo que generó varios abucheos de los fanáticos.