Preguntó por un alquiler, la dueña se equivocó al responderle y lo dejó mudo: “Esos ratas nunca más”

Un joven compartió una conversación que tuvo con una conocida a quien había consultado por el alquiler de un departamento. “Un amigo mandó un mensaje para consultar por un alquiler. Probablemente nada me vuelva a causar tanta risa hasta que termine el año”, contó Joel en su cuenta de Twitter.

Su amigo Patricio se comunicó con Liliana, la propietaria de un departamento en Mar del Plata. La muje le dijo que “lamentablemente” el departamento ya estaba alquilado y que tenía un contrato por dos años.

“Está alquilado muy bien”, le dijo la mujer. Patricio pensó que las cosas habían terminado allí, pero gracias a la propia Liliana descubrió que había sido engañado.

Una hora después, el joven recibió otro mensaje de Liliana que lo dejó mudo. “El boludo del hijo de Osvaldo me llamó para el departamento. Le respondí que está alquilado por dos años, así no me jode, porque a esos ratas nunca más”, decía el texto.

Claramente, la mujer se había equivocado de destinatario y le mandó el mensaje a la persona incorrecta. “Más boluda serás vos que no sabes usar el teléfono y no te podes fijar a quien le mandaste el mensaje”, le respondió Patricio entre otras cosas.

Patricio ya le había alquilado a Liliana

En una entrevista para Todo Noticias, Patricio contó que ya le había alquilado ese departamento a Liliana. “Antes de la pandemia viví dos años en el departamento. Liliana es la novia de un amigo de mi papá, así que ellos arreglaron el alquiler en aquel entonces. Durante 2020 me volví a Azul pero seguí pagándole el aquiler. Un año después dejé de abonar y quedó vacío”, explicó.

Con el retorno de las clases presenciales en la facultad, Patricio tuvo que regresar a Mar del Plata. ”Le ofrecí un precio, ella nunca me pidió un dinero específico, y dijo que sí. A un par de días de mudarme le fui a pagar y me respondió que como no le había confirmado el alquiler se lo había dado a otra persona”, agregó.

" Encontré otro en el mismo edificio gracias al portero, pero, sin embargo, le volví a pedir el teléfono a mi papá para saber si lo seguía alquilando porque me gustaba mucho”, explicó Patricio. Fue entonces cuando recibió la mala respuesta.

