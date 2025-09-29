Por qué es tan importante ponerle sal al agua hervida al cocinar los huevos, según expertos

El pequeño gesto de ponerle sal en la cocción de los huevos parece un hábito simple, pero puede traer beneficios a la hora de ingerirlos.

La sal durante la cocción es en recurso que mejora de manera significativa la preparación de los huevos.

Cuando se hierven huevos parece que todo es cuestión de tiempo y temperatura, pero hay un detalle que muchas veces se pasa por alto. La sal en el agua debe ser obligatoria porque puede modificar el resultado final y ayudar a que el proceso de cocción sea mucho más sencillo.

Además de ser un simple truco popular, este consejo tiene respaldo de especialistas que explican los beneficios de la sal en el agua hirviendo. Este método no solo tiene efecto en la cocción, sino que también cumple ventajas claves tiempo después, cuando llega el momento de retirar la cáscara.

huevos hervidos con sal La sal durante la cocción es en recurso que mejora de manera significativa la preparación de los huevos. WEB ¿Qué efecto tiene la sal en la cocción de los huevos? Los huevos son un alimento sensible y su preparación depende de algunos factores físicos y químicos y añadir sal al agua antes de hervirlos genera un cambio importante en el proceso.

Según un artículo sobre ciencias de los alimentos de los expertos del sitio Science Buddies , la sal ayuda a elevar ligeramente la temperatura de ebullición del agua y a que las proteínas del huevo coagulen de manera más uniforme. Esto significa que la clara adquiere mayor firmeza y se evita que se rompa fácilmente.

, la sal ayuda a elevar ligeramente la de ebullición del agua y a que las de manera más uniforme. Esto significa que la clara adquiere mayor firmeza y se evita que se rompa fácilmente. También, en caso de que la cáscara presente una pequeña fisura , la sal logra que la proteína se coagule rápidamente y cierre el poro, impidiendo que el contenido se derrame .

, la sal logra que la proteína se coagule rápidamente y cierre el poro, impidiendo que el contenido se . Este efecto es particularmente útil cuando se hierven varios huevos al mismo tiempo y alguno corre riesgo de abrirse durante la cocción.

De esta manera, un recurso tan simple como la sal puede marcar la diferencia entre huevos que mantienen su forma intacta y otros que terminan con la clara dispersa en el agua, arruinando la preparación. Por eso los expertos recomiendan siempre este paso básico.

huevos hervidos con sal La sal durante la cocción es en recurso que mejora de manera significativa la preparación de los huevos. WEB Otro de los beneficios de añadir sal al agua de cocción se nota al retirar la cáscara Una de las mayores dificultades que enfrentan quienes hierven huevos es lograr que la cáscara se desprenda con facilidad. Aquí es donde la sal vuelve a jugar un rol fundamental. Los especialistas explican que la sal modifica ligeramente el pH del agua , lo que reduce la adherencia de la membrana interna a la clara.

ligeramente el , lo que reduce la adherencia de la membrana interna a la clara. Además facilita que la cáscara se despegue en fragmentos grandes y que el huevo mantenga una superficie lisa , sin perder parte de la proteína .

, sin perder parte de la . Por eso, este detalle resulta clave para el aprovechamiento del alimento en la salud. Con la sal en el agua, el proceso es más rápido, limpio y efectivo, lo que permite preparar huevos duros perfectos tanto para ensaladas como para platos principales. huevos hervidos con sal La sal durante la cocción es en recurso que mejora de manera significativa la preparación de los huevos. WEB Agregar sal al agua hervida de los huevos no es un simple consejo de cocina, sino una práctica que la ciencia obliga. Sus beneficios abarcan desde la coagulación más firme y pareja hasta la facilidad para pelarlos sin esfuerzo.