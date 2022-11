Por primera vez, Paulo Londra habló de su vínculo con sus hijas

Paulo Londra está a punto de estrenar su disco “Back to the Game”, tantos meses de silencio musical y de escándalos con su ex pareja y madre de sus hijas, lo hicieron componer a full y estar expectante por su nueva etapa artística.

En este marco, el cantante habló en exclusiva con Bebe Contemponi e hizo un repaso por toda su vida: sus inicios en la música, sus días en la facultad de Derecho, su pausa por el conflicto legal y de su vínculo con sus hijas pequeñas: Isabella (2 años) y Francesca (8 meses).

Paulo Londra habló por primera vez de sus hijas

En todo momento, el artista oriundo de Córdoba les agradecía a su familia por estar siempre con él y acompañarlo en cada paso. “Hay cosas importantes en la vida y siempre con los pies en la tierra, mirando para adelante y siempre lo dije soy famoso gracias a ellos porque me trataron como una estrella”.

Por primera vez, Paulo se refirió a sus niñas, su “motor” en vida. Cuando le mostraron imagen de él jugando con ambas soltó que ahí está su “lugar más tranquilo y seguro”.

“Es el amor más puro. Mis amigos me preguntan ‘qué se siente’. Yo les digo: ‘imagínate que amás más a tus hijos más que a tu propia mamá’. Eso hace que entiendas más a tus padres”, reveló Londra.

Meses atrás, el cantante se cruzó judicialmente con Rocío Moreno, su ex pareja y madre de las nenas. Ella denunciaba que él no le pasaba suficiente dinero para mantenerlas y que no las veía.

Los ex llegaron a un “mega acuerdo” en el que sobresalen, por ejemplo, los siguientes puntos: compensación económica, cuota alimentaria y “todo lo que las nenas necesiten”, obra social, casa y régimen comunicacional.

Qué dijo Paulo Londra sobre su carrera musical y el conflicto legal que vivió

La entrevista exclusiva con Telenoche sirvió también para que contara sobre el parate musical que tuvo debido a un conflicto legal: “Lo agradecí porque si no fuese por eso, y por la pandemia, no hubiera podido disfrutar del nacimiento de mi hija Naomi Isabella. De Francisca también. Se lo agradezco a Dios un montón y mi mamá también”.

“Cuando aparece un dolor o una derrota, es una enseñanza. Alguien tiene que aprender en ese momento. Y sé que la vida en ese momento en que me hice papá, o cuando estuve luchando por volver a las canchas, alimentó mucho mi alma y me dio un norte. Saber qué personas depende de mí”, sostuvo.

Sobre su paso por la facultad de Derecho, entre risas, dijo: “No sé qué flashee con abogacía. Fui dos años, y puse cabeza, promocioné un montón de materias, Derecho Romano, viste que las películas yankees son entretenidas con los abogados y no es tan así”.

Y sobre su carrera, amor de sus fans y la fama, lo primero que soltó fue un agradecimiento a sus papás por la educación. “Siempre me apoyaron enserio. No tuve límites y por eso me animé a cualquier cosa”.