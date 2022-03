Paulo Londra volverá a la escena musical después de dos años: “Es muy fuerte lo que siento anunciando esto”

El esperado regreso de Paulo Londra está aquí y la alegría, tanto del artista como de sus fanáticos, no puede disimularse. El músico regresa a la escena musical después de más de dos años de mantenerse al margen y lo hace con su nuevo sencillo “Plan A”.

En las últimas horas, el artista compartió un video inédito que forma parte del videoclip de la canción, la cual será compartida en las plataformas digitales hoy a partir de las 19 horas.

El intérprete cordobés frenó su actividad como cantante en 2019. Su salida fue a raíz de una disputa con su productora, Big Ligas, conformada por Daniel Oviedo, conocido como Ovy on the drums, y el puertorriqueño Cristian Salazar, reconocido en el ambiente como Kristo.

En noviembre de 2021, el cantante resolvió la riña millonaria con Big Ligas, luego de un juicio que se llevó a cabo en Miami. Paulo y el sello discográfico lograron dar fin a la disputa y llegaron a un acuerdo, permitiendo así que Londra pueda volver a la escena musical.

Desde entonces, el artista ha estado anunciando su tan esperado regreso a la música. La emoción lo desborda, así como lo plasmó Paulo Londra en su cuenta de Instagram. Allí compartió el adelanto especial de su videoclip, acompañado de un mensaje a sus más de 12 millones de seguidores.

“Es muy fuerte lo que siento anunciando esto, esperé mucho, los que me bancan también. Pero ya está, toc toc ¿Quién es? El intrépido lyrics diciendo que mañana, 23/03, sale ‘Plan A’ a las 19 hs de Argentina. Espero que hagamos un lindo quilombo”.

El clip que subió a su cuenta de Instagram revolucionó a sus fanáticos, acumuló hasta el momento más de 7.5 millones de reproducciones y más de 37.4 mil comentarios dando aliento al músico en su regreso.

Algunas de las figuras conocidas que se hicieron presentes fueron Rusherking, Fer Palacios, Lit Killah, Big One, Steve Aoki, entre muchos otros.

Qué pasó entre Paulo Londra y Ovy On The Drums

El conflicto comenzó entre los artistas después del último sencillo de Londra en colaboración con A Boogie Wit da Hoodie, “Party”, en 2019. No fue meses después, en mayo de 2020, que el artista anunció que se desligaba de su productora.

“Confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir. Les dije que nos llamemos ‘Big Ligas’, porque vamos a crecer tanto independientemente que nos van a admirar”.

“Uno de los tantos días en donde dormía en la habitación de Ovy, que era donde grabábamos, Kristo dijo al otro día tendríamos que hacer un video en donde nos mostremos como un equipo fuerte. Más aún era mi confianza en ellos, gritando siempre ‘Big Ligas’ y Kristo y Ovy en todos mis temas porque me pedían que lo hiciera”, relató el músico en un extenso comunicado dando a conocer la verdad de la situación.

“Al otro día, Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes, y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, declaró el músico.

“Luego de hacer el video me dijeron que mire las hojas y que mañana íbamos a tener una charla con los abogados Stephanie Chopurian y Matt Greenberg y yo, solo en Colombia. Sin ningún amigo en verdad, no entendía que había hecho”, continuó.

“Esa noche Ovy, quien se había ganado mi confianza como nadie, me dijo que eso que firmé no valía nada, si yo estaba disconforme, ese papel se podía romper o revisar en cualquier momento, y de la forma en que me lo dijo y en el contexto que estaba, no me quedo más que creerle”.

“Al otro día, se presentaron por videollamada Stephanie Chopurian y Matt Greenberg y me explicaron sobre números que nunca entendí y sobre un contrato que es difícil de entender hasta para un abogado. La explicación fue tan corta que solo duró una media hora, no podía y no quería aceptar que me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado, y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío”, contó el cantante.

“Volví a casa diciendo que firmé un contrato el cual meses después enviaron copia. No quería decepcionar a nadie mostrando mis miedos y disconformidades y solo seguí y avancé y, como siempre saqué las mejores rimas de mi para dejar en claro que puedo. Tuve éxito con Condenado para el millón, con Nena maldición, con Dímelo, con Chica paranormal, etc. Hasta que hice Adan y Eva”.

Paulo lanza hoy "Plan A".

El artista continuó relatando: “Me dijeron que lo mejor era hacer un trato con una disquera con semejante canción. Pensé que sería romper con lo que estábamos haciendo que era ser independientes. La canción fue lanzada y pasando el tiempo me hablaron de una oferta de álbum. También dudaba... No estaba seguro de aceptar, pero me acuerdo estar en México, a horas de mi primer show allá, y Kristo llamándome por teléfono diciéndome que iban a haber complicaciones si no aceptábamos el álbum con Warner Music”.

“Esa vez mi paciencia se estalló, habían dicho que íbamos a modificar los términos de nuestro acuerdo por los cuales yo no estaba conforme. Eso no sucedió y me querían hacer firmar un nuevo acuerdo. No pasó mucho tiempo, que Matt Greenberg envió una carta de intimidación a mí y mi padre (un abogado que supuestamente velaba por mi), en donde nos mostró la verdadera cara del contrato que firmé con Ovy y Kristo, en donde no era un verdadero socio/artista”, declaró.

Según relataba el músico, aquella carta decía que Paulo podía salir perjudicado por todo lo que haga perder a la empresa, y que, sino firmaba, podía tener graves consecuencias económicas.

“En ese momento me di cuenta que no éramos un equipo. Y nuevamente no me quedo más que agachar la cabeza por la amenaza que me hizo, supuestamente mi propio abogado Matt Greenberg, y aceptar el trato que se haga con Warner”.

“Entregué canciones y videos a tiempo, y luego Ovy diciéndome de cuánta autoría le daríamos a Kristo, y yo sin entender por qué darle autoría de una canción en la cual yo escribía y Ovy hacía la música. Ya estaba cansado, me sentía burlado por dos que siempre se complotaban para que mi opinión no cuente, y tuve que pedir ayuda”, explicó Paulo.

El artista logró hacerle frente a su conflicto con la productora de Ovy On The Drums y lanzará nueva música.

“Ni siquiera en la canción con Ed Sheeran logré puntos de autoría correspondientes. Kristo y Ovy se agregaron puntos de esta canción, siendo que no hicieron el beat ni mi letra. Lo único que querían era estar entre cualquier acercamiento de Ed Sheeran a mí para bloquearme e impulsar sus propias carreras”.

“Siempre querían aparecer en los vídeos, siempre me decían qué decir, yo no podía decidir nada. Ellos se ponían delante mío y recibían todo de otros artistas otras propuestas y a mi nada me llegaba ni me enteraba, o solo me enteraba lo que ellos querían, fue muy frustrante. Aun así, de sentirme tan frustrado, lo único que me mantenía de pie era el apoyo delos que me escuchaban y me alentaban, entonces nunca me doblé más y siempre cumplí con mis responsabilidades y di lo mejor de mí”, concluyó Paulo su extenso comunicado.