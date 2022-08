Paulo Londra y Ed Sheeran, nuevamente unidos por la música

Fue en 2019 cuando Paulo Londra y Ed Sheeran unieron fuerzas en una colaboración de alto impacto. El argentino y el británico sacaron juntos Nothing on You. Después eso, Sheeran reafirmó su buena relación al expresar su apoyo absoluto a Londra tras el conflicto que surgió con Big Ligas. Por su parte, el cordobés lo mencionó al estrenar Chance el pasado abril: “En este tema me siento Ed Sheeran”, según La Voz.

Ahora, los cantantes causaron mucha emoción entre su público al anunciar una nueva colaboración, ya que estrenarán “Noche de novela”, el próximo jueves 11 de agosto.

Paulo Londra y Ed Sheeran, juntos nuevamente. (Captura Instagram Paulo Londra)

“Falta poco para volver a sacar una crema con @teddysphotos. Gracias, loco de las melodías”, dijo Paulo en su cuenta de Instagram. Junto, compartió un teaser del video que se viene.

Lo cierto es que en el adelanto, se los ve a ambos observando una grabación de parte del video. Y se alcanza a escuchar a Paulo tirando un verso de Noche de novela. “Deje los males afuera”, canta el cordobés.