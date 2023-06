“Perros si, niños no”: la invitación de casamiento que reavivó un viejo debate en redes

Una invitación de casamiento que se viral hizo en las redes sociales disparó un viejo debate en torno a las bodas. Ocurre que los supuestos festejantes habían puesto un polémico requisito en las tarjetas que habían mandado a sus invitados.

En la invitación, que fue publicada en la red social Twitter, Alice y David invitaban a un casamiento que se realizará el próximo 19 de agosto. En la invitación además de poner la dirección y el horario, los festejantes agregaron algunos detalles de etiqueta.

En la parte de abajo de la tarjeta habían escrito “Dress code: all white. Eventos pet frendly. No niños”. Este último requisito género indignación en muchos de los usuarios. Cabe destacar que esta no es la primera vez que se libra esta discusión en las redes sociales.

La invitación viral - Twitter

Parece ser que en algunos países la tendencia es no invitar a los niños a ciertos eventos ya sea por cuestiones de seguridad o simplemente porque no quieren lidiar con ellos. Sin embargo, existen otras personas que consideran esta actitud es despectiva y reduccionista.

En este caso en particular la diferencia que se hizo entre mascotas y niños avivó el debate. Ya que en la actualidad muchas personas consideran a sus mascotas casi como si fueran sus hijos, pero en este supuesto evento sería más agradable convivir con un perro que con un chico.

Según informó infobae, poco después de lanzar la bomba el usuario que compartió la supuesta invitación afirmó que se trataba de un evento falso.

“Me encanta que algo que empezó por protección de las infancias se volvió por la pura comodidad de los adultos”; “Los niños son el futuro de todos los movimientos, incluyendo el suyo. Está bien no llevarlos, pero anteponer un animal por sobre un humano”; “Todos fuimos niños alguna vez, no entiendo por qué se puso de moda ser niñofobico”;”Hoy en “Trastornos psicológicos del siglo XXI””, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

