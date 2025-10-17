Para no perder tiempo: la rutina de entrenamiento de tren inferior que no podés dejar pasar

Cuando el trabajo o la rutina interrumpe el ritmo habitual de entrenamiento , mantener la fuerza y la movilidad puede parecer imposible. Sin embargo, existe una rutina de tren inferior que permite trabajar piernas, glúteos y core con eficiencia incluso en períodos de inactividad o desajuste de horarios.

Esta sesión se creó para quienes no pueden seguir un programa regular . La propuesta combina movimientos de carga con trabajo funcional, sin llegar a ser una rutina de cuerpo completo, aunque deja una sensación de agotamiento similar. La clave está en la intensidad y la precisión de cada serie.

Esta rutina de entrenamiento puede traer grandes beneficiosos, gracias a su intensidad.

Calentamiento: elegir un ejercicio cardiovascular suave durante 5 a 10 minutos (bicicleta, cinta o remo).

Este ejercicio activa el sistema cardiovascular y prepara el tren inferior para el trabajo posterior.

2. Puente de glúteos en máquina

3 series de 8 repeticiones.

Enfocado en glúteos y femorales, debe realizarse con control, concentrando el esfuerzo en la contracción al elevar la pelvis.

3. Press con agarre cerrado

3 series de 10 repeticiones.

Aunque se centra en el tren superior, refuerza la estabilidad del core y los brazos, complementando el trabajo global.

image

4. Sentadilla búlgara dividida con mancuerna

3 series de 10 repeticiones por pierna.

Ejercicio unilateral que corrige desequilibrios musculares y mejora la coordinación. Mantener el torso erguido y controlar la bajada.

5. Sentadilla en máquina Smith

2 series de 12 repeticiones.

Permite mayor control del movimiento y una activación profunda de cuádriceps y glúteos. Ideal para realizar con carga progresiva.

6. Elevación de pantorrillas en máquina

2 series de 15 repeticiones.

Finaliza el trabajo fortaleciendo los gemelos y mejorando la estabilidad general del tren inferior.

La rutina requiere acceso a máquinas o barras, por lo que es ideal para aprovechar las máquinas y elementos del gimnasio. Su estructura breve y exigente permite mantener la fuerza, el tono muscular y la conexión neuronal sin depender de largas sesiones. En menos de una hora, el cuerpo recibe un estímulo suficiente para conservar rendimiento y estabilidad hasta retomar el entrenamiento regular.