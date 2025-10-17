17 de octubre de 2025 - 18:48

Para no perder tiempo: la rutina de entrenamiento de tren inferior que no podés dejar pasar

Su enfoque se basa en aprovechar al máximo el tiempo disponible. El esfuerzo está en ejercicios que exigen control, fuerza y resistencia muscular.

Entrenamiento ejercicio fuerza rutina gimnasio
Esta rutina de entrenamiento puede traer grandes beneficiosos, gracias a su intensidad.

Las claves de este tipo de ejercicio

Esta sesión se creó para quienes no pueden seguir un programa regular. La propuesta combina movimientos de carga con trabajo funcional, sin llegar a ser una rutina de cuerpo completo, aunque deja una sensación de agotamiento similar. La clave está en la intensidad y la precisión de cada serie.

Entrenamiento completo de tren inferior

Calentamiento: elegir un ejercicio cardiovascular suave durante 5 a 10 minutos (bicicleta, cinta o remo).

1. Jacob’s Ladder (escalera Jacob)

3 series de 90 segundos cada una.

Este ejercicio activa el sistema cardiovascular y prepara el tren inferior para el trabajo posterior.

2. Puente de glúteos en máquina

3 series de 8 repeticiones.

Enfocado en glúteos y femorales, debe realizarse con control, concentrando el esfuerzo en la contracción al elevar la pelvis.

3. Press con agarre cerrado

3 series de 10 repeticiones.

Aunque se centra en el tren superior, refuerza la estabilidad del core y los brazos, complementando el trabajo global.

4. Sentadilla búlgara dividida con mancuerna

3 series de 10 repeticiones por pierna.

Ejercicio unilateral que corrige desequilibrios musculares y mejora la coordinación. Mantener el torso erguido y controlar la bajada.

5. Sentadilla en máquina Smith

2 series de 12 repeticiones.

Permite mayor control del movimiento y una activación profunda de cuádriceps y glúteos. Ideal para realizar con carga progresiva.

6. Elevación de pantorrillas en máquina

2 series de 15 repeticiones.

Finaliza el trabajo fortaleciendo los gemelos y mejorando la estabilidad general del tren inferior.

La rutina requiere acceso a máquinas o barras, por lo que es ideal para aprovechar las máquinas y elementos del gimnasio. Su estructura breve y exigente permite mantener la fuerza, el tono muscular y la conexión neuronal sin depender de largas sesiones. En menos de una hora, el cuerpo recibe un estímulo suficiente para conservar rendimiento y estabilidad hasta retomar el entrenamiento regular.

