15 de octubre de 2025 - 08:47

El ejercicio recomendado para mayores de 65 años que protege las rodillas

Especialistas coinciden en que las estocadas inversas son clave para fortalecer sin dañar las articulaciones en adultos mayores.

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años.&nbsp;

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años. 

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

En un reciente encuentro, el médico Peter Attia, fundador de Early Medical, junto a destacados especialistas en longevidad, abordaron la mejor forma de entrenar para quienes superan los 65 años. Participaron la doctora Gabrielle Lyon, el preparador físico Mike Boyle y el fisioterapeuta Jeff Cavaliere, quienes analizaron cuál es el ejercicio más seguro para las rodillas.

Leé además

Esta receta es ideal para quienes desean comer una hamburguesa sin culpas.

Pan de hamburguesa integral hecho en sartén, sin gluten ni harina: listo en 5 minutos

Por Alejo Zanabria
Cuál de los signos del zodíaco es el más manipulador.

El más manipulador: cuál es el signo que acomoda todo a su favor

Por Ignacio Alvarado
Ejercicios
Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años.

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años.

Según sus palabras, “simplemente, no veo ninguna evidencia que supere al ejercicio, puramente desde una perspectiva de la esperanza de vida y desde el punto de vista de la reducción del riesgo de enfermedad crónica”.

Los expertos destacaron que, para minimizar lesiones y mantener una práctica sostenible con el paso de los años, es preferible priorizar ejercicios de una sola pierna en lugar de movimientos bilaterales pesados como la sentadilla con barra o el peso muerto tradicional. Mike Boyle explicó que en sus programas para adultos mayores ya no incluye ejercicios como sentadillas pesadas o press de banca con barra, ya que el entrenamiento unilateral ofrece beneficios similares.

Ejercicios
Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años.

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años.

Cuál es el ejercicio central para mayores de 65 años

El ejercicio central recomendado para mayores de 65 años son las estocadas inversas, conocidas en inglés como “reverse lunge”. Este movimiento fue señalado como ideal para proteger las articulaciones y mantener la fuerza en la parte inferior del cuerpo.

Jeff Cavaliere, entrenador personal y exfisioterapeuta del equipo de béisbol Mets de Nueva York, comentó que tras sufrir problemas en las rodillas adoptó la estocada inversa como su principal alternativa a las sentadillas. Destacó que esta variante reduce la presión en las rodillas porque el ángulo de flexión es menor en comparación con la zancada hacia adelante, además de fortalecer glúteos y cuádriceps sin generar tanta fricción articular.

Los especialistas coincidieron en que el objetivo principal del ejercicio en adultos mayores es “no salir del juego”, ya que una lesión grave a partir de los 60 o 70 años puede ocasionar una pérdida de movilidad difícil de revertir. Por eso, aconsejan elegir actividades que permitan continuidad sin interrupciones prolongadas.

Ejercicios
Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años.

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años.

Según Cavaliere, la estocada inversa cumple con esta premisa porque ofrece un estímulo suficiente para la fuerza y la hipertrofia muscular sin aumentar el riesgo de daño articular. “Estoy tratando la hipertrofia de mis piernas, estoy tratando de fortalecer mis caderas y de mantenerme libre de lesiones. La estocada inversa se convirtió en mi favorita por ser una opción más segura que tiene menos problemas ortopédicos para la gente”, enfatizó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿manana, tarde o noche?: cual es la hora ideal para hacer ejercicio y ver los mejores resultados

¿Mañana, tarde o noche?: cuál es la hora ideal para hacer ejercicio y ver los mejores resultados

Por Camilo Clavel
cual es el numero de repeticiones que debes hacer en tu entrenamiento para aumentar masa muscular

Cuál es el número de repeticiones que debes hacer en tu entrenamiento para aumentar masa muscular

Por Camilo Clavel
Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Dependiendo de tu edad: cuánto ejercicio al día debes hacer para mantenerte sano

Por Camilo Clavel
Cuál de los signos del zodíaco es el más dramático de todos.

El más dramático: cuál es el signo que convierte todo en una telenovela

Por Ignacio Alvarado