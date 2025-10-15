15 de octubre de 2025 - 18:51

Ideal para empezar a partir de los 50: 5 ejercicios que pueden cambiar por tu salud por completo

Integrar estos ejercicios en una rutina semanal, junto con buena alimentación y descanso, ayuda a preservar la fuerza y la salud.

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años.&nbsp;

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años. 

Foto:

web
Por Camilo Clavel

A partir de los 50 años, el cuerpo experimenta una disminución progresiva de masa muscular conocida como sarcopenia. Este proceso natural se acelera especialmente en las mujeres debido a los cambios hormonales propios de la menopausia. Aunque no puede evitarse, sí puede ralentizarse mediante el ejercicio adecuado.

Leé además

¿manana, tarde o noche?: cual es la hora ideal para hacer ejercicio y ver los mejores resultados

¿Mañana, tarde o noche?: cuál es la hora ideal para hacer ejercicio y ver los mejores resultados

Por Camilo Clavel
estos son los 3 ejercicios mas efectivos para mejorar tu estado fisico sin mucho esfuerzo

Estos son los 3 ejercicios más efectivos para mejorar tu estado físico sin mucho esfuerzo

Por Camilo Clavel
Ejercicios de fuerza

Por que este entrenamiento mejora la densidad muscular

Realizar entrenamiento de fuerza dos veces por semana mejora la salud, la densidad mineral ósea y reduce el riesgo de caídas en mujeres posmenopáusicas. Quienes realizan estos ejercicios con pesas pueden mejorar su fuerza, equilibrio, composición corporal y estado de ánimo.

Ejercicios de fuerza

5 ejercicios fundamentales para realizar a los 50

1. Sentadilla con mancuernas: Fortalece piernas y glúteos, mejora la estabilidad y estimula la densidad ósea en caderas y fémures.

Cómo hacerla:

- Separar los pies al ancho de las caderas.

- Sostener una o dos mancuernas.

- Flexionar rodillas y bajar llevando las caderas hacia atrás.

- Mantener el pecho erguido y volver a subir empujando con los talones.

2. Remo con mancuernas

Desarrolla la fuerza de espalda, brazos y músculos posturales.

Cómo hacerlo:

- Pies al ancho de las caderas, rodillas levemente flexionadas.

- Inclinar el torso manteniendo la espalda recta.

- Elevar las mancuernas hacia el abdomen, juntando omóplatos.

- Bajar lentamente.

ejercicios de fuerza
Realizar este tipo de ejercicios es vital para mantener una salud &oacute;ptima.

Realizar este tipo de ejercicios es vital para mantener una salud óptima.

3. Press de pecho con mancuernas

Fortalece pectorales, hombros y tríceps, favoreciendo la estabilidad superior.

Cómo hacerlo:

- Acostarse sobre un banco o en el suelo.

- Sostener las mancuernas a la altura del pecho, con codos a 90°.

- Empujar hacia arriba hasta estirar los brazos.

- Bajar controladamente.

4. Peso muerto con mancuernas

Trabaja glúteos, isquiotibiales y zona lumbar, reforzando la cadena posterior.

- Pies al ancho de hombros y mancuernas frente a los muslos.

- Flexionar ligeramente las rodillas.

- Bajar el torso desde las caderas, manteniendo la espalda recta.

- Subir empujando las caderas hacia adelante.

5. Press de hombros de pie

Fortalece los deltoides y mejora la movilidad y alineación corporal.

Cómo hacerlo:

- De pie, con los pies al ancho de caderas.

- Sostener las mancuernas a la altura de los hombros, palmas hacia adelante.

- Empujar hacia arriba hasta estirar los brazos.

- Bajar lentamente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años. 

El ejercicio recomendado para mayores de 65 años que protege las rodillas

Por Alejo Zanabria
cual es el numero de repeticiones que debes hacer en tu entrenamiento para aumentar masa muscular

Cuál es el número de repeticiones que debes hacer en tu entrenamiento para aumentar masa muscular

Por Camilo Clavel
Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Dependiendo de tu edad: cuánto ejercicio al día debes hacer para mantenerte sano

Por Camilo Clavel
Pocos saben que esta especia puede aliviar molestias respiratorias y prevenir la alergia estacional.

No es el jengibre: cuál es la especia que combate la alergia estacional de primavera

Por Lucas Vasquez