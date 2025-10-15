Ideal para empezar a partir de los 50: 5 ejercicios que pueden cambiar por tu salud por completo

A partir de los 50 años, el cuerpo experimenta una disminución progresiva de masa muscular conocida como sarcopenia. Este proceso natural se acelera especialmente en las mujeres debido a los cambios hormonales propios de la menopausia. Aunque no puede evitarse, sí puede ralentizarse mediante el ejercicio adecuado .

Realizar entrenamiento de fuerza dos veces por semana mejora la salud, la densidad mineral ósea y reduce el riesgo de caídas en mujeres posmenopáusicas. Quienes realizan estos ejercicios con pesas pueden mejorar su fuerza, equilibrio, composición corporal y estado de ánimo.

1. Sentadilla con mancuernas: Fortalece piernas y glúteos, mejora la estabilidad y estimula la densidad ósea en caderas y fémures.

- Separar los pies al ancho de las caderas.

- Sostener una o dos mancuernas.

- Flexionar rodillas y bajar llevando las caderas hacia atrás.

- Mantener el pecho erguido y volver a subir empujando con los talones.

2. Remo con mancuernas

Desarrolla la fuerza de espalda, brazos y músculos posturales.

Cómo hacerlo:

- Pies al ancho de las caderas, rodillas levemente flexionadas.

- Inclinar el torso manteniendo la espalda recta.

- Elevar las mancuernas hacia el abdomen, juntando omóplatos.

- Bajar lentamente.

ejercicios de fuerza Realizar este tipo de ejercicios es vital para mantener una salud óptima. WEB

3. Press de pecho con mancuernas

Fortalece pectorales, hombros y tríceps, favoreciendo la estabilidad superior.

Cómo hacerlo:

- Acostarse sobre un banco o en el suelo.

- Sostener las mancuernas a la altura del pecho, con codos a 90°.

- Empujar hacia arriba hasta estirar los brazos.

- Bajar controladamente.

4. Peso muerto con mancuernas

Trabaja glúteos, isquiotibiales y zona lumbar, reforzando la cadena posterior.

- Pies al ancho de hombros y mancuernas frente a los muslos.

- Flexionar ligeramente las rodillas.

- Bajar el torso desde las caderas, manteniendo la espalda recta.

- Subir empujando las caderas hacia adelante.

5. Press de hombros de pie

Fortalece los deltoides y mejora la movilidad y alineación corporal.

Cómo hacerlo:

- De pie, con los pies al ancho de caderas.

- Sostener las mancuernas a la altura de los hombros, palmas hacia adelante.

- Empujar hacia arriba hasta estirar los brazos.

- Bajar lentamente.