No es boca abajo: el lado correcto para dormir influye en el corazón y la digestión

Una posición específica al dormir durante la noche influye en funciones clave del cuerpo como la digestión. Esta forma también ayuda al corazón.

La postura adecuada invita a dormir mejor, pero también acompaña funciones esenciales del organismo.

La postura que adoptamos al dormir suele pasar inadvertida. Quienes buscan mejorar su descanso o aliviar molestias puntuales suelen preguntarse qué lado favorece más al organismo y por qué esa elección puede marcar diferencias en la digestión y en otros puntos clave del cuerpo.

Algunas funciones del cuerpo parecen reaccionar mejor cuando se elige un costado específico para dormir y no se trata únicamente de comodidad sino de procesos internos como la circulación, el movimiento natural de los alimentos dentro del sistema digestivo o la seguridad en etapas como la gestación. Por eso cada vez más personas quieren saber cuál es la postura recomendada y a qué responde esta sugerencia.

lado favorito al dormir La postura adecuada invita a dormir mejor, pero también acompaña funciones esenciales del organismo. WEB El costado izquierdo ofrece mejoras digestivas y cardiovasculares durante el descanso Dormir del lado izquierdo provoca que varias funciones internas trabajen con la gravedad y esta postura podría facilitar su desempeño.

La Clínica Cleveland explica que acostarse sobre el lado izquierdo favorece el recorrido natural del ácido gástrico y reduce la posibilidad de reflujo en personas sensibles.

explica que acostarse sobre el lado izquierdo favorece el del y reduce la posibilidad de en personas sensibles. Esto se debe a la ubicación anatómica del estómago, que descansa hacia la izquierda y permite que el contenido se mantenga más estable.

que descansa hacia la izquierda y permite que el contenido se mantenga más estable. Además esta posición podría ayudar a la circulación general, ya que el retorno venoso desde las extremidades hacia el corazón encuentra menos resistencia en esta postura.

ya que el retorno venoso desde las extremidades hacia el corazón encuentra menos resistencia en esta postura. Aunque esta simple postura no reemplaza tratamientos ni modifica enfermedades por sí sola, sí aparece como una recomendación frecuente para quienes sufren digestiones pesadas o buscan descanso más liviano.

no reemplaza tratamientos ni modifica enfermedades por sí sola, sí aparece como una para quienes sufren o buscan También podría aliviar ciertos síntomas en individuos con reflujo nocturno, siempre acompañado de hábitos saludables. Es importante destacar que la evidencia no promete resultados milagrosos, pero señala una relación lógica entre estructura anatómica, funcionamiento interno y descanso reparador.

lado favorito al dormir La postura adecuada invita a dormir mejor, pero también acompaña funciones esenciales del organismo. WEB El lado izquierdo también podría influir en el embarazo En el embarazo la postura cobra especial relevancia, sobre todo a partir del segundo trimestre.

Acostarse aunque sea un rato sobre el lado izquierdo favorece la llegada de sangre y nutrientes hacia el útero y el bebé, algo que se explica por la ubicación de la vena cava inferior, un vaso central que transporta gran parte del retorno sanguíneo hacia el corazón.

y hacia el útero y el bebé, algo que se explica por la ubicación de la un vaso central que transporta gran parte del retorno sanguíneo hacia el corazón. Cuando la persona se recuesta sobre el lado derecho, el peso del abdomen puede presionar esa vena y disminuir el flujo.

puede presionar esa vena y disminuir el flujo. Esta recomendación no es estricta ni debe causar preocupación, ya que cambiar de postura durante la noche es totalmente normal, pero sí funciona como guía para momentos de descanso prolongado. lado favorito al dormir La postura adecuada invita a dormir mejor, pero también acompaña funciones esenciales del organismo. WEB Elegir el lado izquierdo como postura principal para dormir mejora funciones digestivas, cardíacas y circulatorias. Es una simple recomendación para descansar de forma prolongada y ofrece alivio en personas con reflujo, mejora la comodidad general y colabora durante el embarazo.