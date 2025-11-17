17 de noviembre de 2025 - 20:20

Los 4 ejercicios que garantizan un impacto saludable ante la demencia y la longevidad, según la ciencia

Algunas investigaciones de la ciencia señalan que 4 ejercicios influyen en cómo envejece el cerebro y despiertan interés por su relación con la memoria.

Estos ejercicios no reemplazan controles médicos pero aportan beneficios efectivos que fortalecen funciones cognitivas y movilidad.

Foto:

WEB
Por Redacción

Cada uno de estos ejercicios mostró efectos diferentes sobre funciones cognitivas y estabilidad física lo que los convirtió en rutinas posibles para acompañar el envejecimiento. La evidencia abre una conversación sobre cómo movimientos simples pueden impactar en la memoria más de lo esperado.

prácticas longevidad
Estos ejercicios no reemplazan controles médicos pero aportan beneficios efectivos que fortalecen funciones cognitivas y movilidad.

Los ejercicios sencillos que la ciencia indica como un respaldo para el cerebro

Según las publicaciones de British Journal of Sports Medicine y GeroScience, los ejercicios que deben realizarse a diario y que tienen un efecto inmediato con el paso del tiempo son prácticas como el taichí, yoga, una simple caminata y entrenamientos de fuerza.

  • Caminar suena lógico y es así, ya que aparece como una de las prácticas más accesibles por su capacidad de favorecer la irrigación cerebral y estimular la actividad cardiorrespiratoria que se asocia con un mejor ritmo cognitivo en adultos mayores.

Estudios muestran que caminatas regulares pueden mejorar la velocidad de procesamiento y la memoria a corto plazo en personas con riesgo o señales iniciales de deterioro cognitivo.

  • El yoga: combina respiración, movimiento y enfoque mental lo que fortalece la atención y la regulación emocional.
  • En el caso del taichí: su secuencia de movimientos lentos mejora el equilibrio y la coordinación al mismo tiempo que estimula áreas cerebrales vinculadas con memoria espacial y planificación.
  • El entrenamiento de fuerza aporta un beneficio distinto ya que incrementa la masa muscular y favorece la liberación de proteínas relacionadas con la protección neuronal.

Es así que la integración de estos cuatro ejercicios ofrece un abanico de opciones accesibles que pueden practicarse en cualquier momento y en casa, adaptándose a diferentes edades o capacidades físicas lo que amplía su utilidad para acompañar una vida longeva con menos riesgos.

prácticas longevidad
Estos ejercicios no reemplazan controles médicos pero aportan beneficios efectivos que fortalecen funciones cognitivas y movilidad.

Cómo pueden aplicarse estas prácticas a la vida diaria

La utilidad de estas prácticas depende de la constancia y de la adaptación a las posibilidades individuales.

  • Caminar todos los días entre 20 y 30 minutos permite al cuerpo generar un estímulo cardiovascular frecuente que favorece la oxigenación del cerebro.
  • El yoga puede incorporarse con sesiones breves centradas en posturas simples que fortalezcan flexibilidad y equilibrio sin exigir movimientos abruptos.
  • El taichí resulta accesible para personas con movilidad reducida gracias a sus transiciones suaves que además disminuyen riesgo de caídas un factor clave en edades avanzadas.
  • El entrenamiento de fuerza puede comenzar con pesos livianos, bandas elásticas o incluso ejercicios que usan el propio cuerpo como sentadillas o elevaciones de brazos.

En cada caso, lo importante es sostener prácticas regulares para que los efectos protectores tengan continuidad.

prácticas longevidad
Estos ejercicios no reemplazan controles médicos pero aportan beneficios efectivos que fortalecen funciones cognitivas y movilidad.

Es importante destacar que a nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que más de 50 millones de personas viven con demencia y que cada año se suman cerca de 10 millones de nuevos casos lo que vuelve fundamental la prevención desde acciones cotidianas. Por eso, la combinación de estos 4 ejercicios ofrece un enfoque complementario para mejorar capacidades físicas y mentales sin depender de rutinas exigentes.

