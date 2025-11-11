El peligro de la venta de pastillas para dormir, en Aconcagua Radio

A partir de la publicación de un informe que habla sobre el incremento de psicofármacos para conciliar el sueño , en el programa Hermoso caos , Nimsi Franciscangeli y Pablo Pérez Delgado dialogaron con el médico neurólogo Andrés Barboza .

El profesional aseguró que este incremento se viene registrando desde hace tiempo y habló con preocupación, especialmente, del uso indiscriminado de esta clase de medicamentos para dormir.

—Se publicó un informe que indica que crece el uso de drogas para dormir . Se trata de estos psicofármacos somníferos, y la venta creció (en los primeros cinco meses del año) un 7%. Se trata de medicamentos para dormir que se venden, que algunos serán de venta libre, los que tienen la famosa melatonina. Andrés Barboza va a hablar con nosotros de eso. ¿Piden muchas recetas para dormir?

—Yo no veo un cambio en la actualidad, pero siempre ha sido muy alto el número de gente que necesita medicación para dormir. En realidad, es un poco porque no sabemos adaptarnos a cosas algunas realidades y queremos forzar con fármacos situaciones en las que el cuerpo nos está pidiendo un descanso, queriendo estar despiertos más de lo que deberíamos, y después pretendemos que nos dé sueño de golpe, como si fuéramos un aparato que se apaga. Queremos de un minuto a otro estar dormidos y dormir seis horas. Eso no ocurre así, espontáneamente, si uno no lo trabaja, así que surge la pretensión de querer forzarlo con fármacos, y es un problema grande el que tenemos. Esta situación no es nueva, pero va en aumento desde hace muchos años.

—¿Nos falta educación en cuanto a tener un sueño limpio o nos cuesta entender que hay un momento que hay que cortar con el uso de las pantallas?

—Sí, totalmente. En este punto nosotros hablamos de “higiene del sueño”, que son hábitos que tienen que ver con las horas que dedicamos a descansar, y tiene que ver con hábitos: de alimentación, de actividad física. Hábitos que hay que mantener para tener un sueño saludable. Desde la salud muchas veces fallamos en avisar a la comunidad de esto y también hay muchos médicos que cometen el error de darles a los pacientes directamente un medicamento para dormir, que es la tarea más fácil en la consulta. Viene un paciente, dice que no puede dormir y se le da una pastilla. Así, se soluciona algo por unos días, pero no para toda la vida.

—Viví un caso personal con problemas de sueño y, como no quería tomar fármacos, empezamos a trabajar con el ciclo de la luz solar: despertarse cuando hay luz solar, quedarse en casa cuando el sol se va. ¿Esto sigue siendo recomendable para los que no necesitan un fármaco?

—Nosotros somos animales diurnos. A veces queremos adaptarnos a otras circunstancias para hacer actividades, pero biológicamente deberíamos empezar nuestra actividad cuando sale el sol y suspenderla cuando se va el sol. Y eso no lo hacemos habitualmente. Esas medidas como las que te sugirieron tienen que ver con la higiene del sueño.

—¿Qué franja sufre mayormente en la actualidad esta clase de trastornos?

—El insomnio es un trastorno de sueño, y la mayor cantidad de consultas las tenemos principalmente de adultos mayores, que es una población vulnerable, porque suele dormir menos horas y uno pretende que el adulto mayor duerma como toda la familia, y a las 8 de la noche se fue a acostar, y si tenía que dormir seis horas, a las cuatro de la mañana se levantan, empiezan a barrer la vereda y uno cree que está mal. Eso es anormal y forzado para una persona mayor, y los fármacos que se utilizan para las personas mayores suelen tener efectos adversos y por eso hay que controlarlos bien. Un problema que tenemos es la venta sin receta de medicamentos que deberían venderse bajo receta. Hay una costumbre argentina de hacer trampas con eso. Y, si no está indicado, hay que tener mucho cuidado. En general, los que son con venta sin receta no generan mayores problemas, pero sí son problemáticos los que son con venta bajo receta, como el clonazepam, el diazepam, los que tienen esas denominaciones.

