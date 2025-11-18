La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas auténticas y genuinas

La psicología del color estudia cómo los tonos influyen en la identidad, las relaciones y la forma en que nos mostramos al mundo. En investigaciones recientes sobre cómo el color expresa rasgos de personalidad, los especialistas identificaron tres tonos que suelen utilizar las personas auténticas, coherentes consigo mismas y emocionalmente sinceras .

El blanco roto es uno de los tonos más asociados con la honestidad y la limpieza emocional .

En psicología se lo vincula con personas que valoran la coherencia interna , que dicen lo que piensan sin disfraces y que actúan desde un lugar genuino.

A diferencia del blanco puro, el blanco roto transmite cercanía y calidez , cualidades que facilitan la confianza interpersonal.

Estudios del Journal of Color Psychology señalan que este color genera una sensación de apertura y comunicación sincera .

El verde claro: autenticidad y conexión con lo verdadero

El verde claro refleja equilibrio, naturalidad y genuinidad. Este tono se asocia a personas que priorizan la consistencia entre lo que sienten y lo que hacen.

Desde la psicología humanista, el verde representa crecimiento, bienestar y conexión con la identidad real, lejos de apariencias o presiones externas.

Además, este color favorece la empatía y la expresión emocional auténtica, fortaleciendo vínculos sanos.

El azul pastel: calma interior y honestidad serena

El azul pastel transmite paz, introspección y autenticidad tranquila. No busca llamar la atención, pero comunica una presencia serena y verdadera.

Investigaciones del Environmental Psychology Laboratory muestran que los tonos suaves de azul se asocian con personas capaces de expresarse sin exageraciones, con un estilo emocional equilibrado y honesto.

También refuerzan la sensación de seguridad emocional, clave para sostener relaciones sinceras.

Colores que revelan autenticidad

La autenticidad no se construye desde la apariencia, sino desde la coherencia emocional. Sin embargo, los colores pueden acompañar y reforzar esa forma de ser.

Incorporar estos tonos en la ropa o en el hogar ayuda a proyectar una imagen alineada con la verdad personal, la calma interna y la conexión genuina con los demás.