Nicolás Occhiato sufre el retiro de una importante panelista en LuzuTV: quien se va de “Nadie dice nada”

En los últimos meses, los programas radiales de tipo streaming se llevan la nueva generación de audiencias en la Argentina. Sin dudas, uno de los programas más destacados del momento es Nadie dice nada, el cual forma parte de LuzuTV.

Nadie dice nada x Luzu TV

En las últimas horas, este grupo ha sido foco de noticias por la baja de una de las personalidades más destacadas. Este equipo está formado por streamers e influencer que se encuentran bajo el ala de Nicolás Occhiato como productor de LutuTV.

Rodrigo Lussich, en Socios del espectáculo, fue el encargado de dar a conocer los pocos detalles que se anunciaron sobre la retirada de Nati Jota del programa Nadie dice nada. Esto conllevaría la falta de una panelista que, además, se posicione a la altura de esta joven ya muy reconocida en el ambiente.

Nati Jota en los Martin Fierro Digital 2018

En pocas palabras muy directas y claras, Lussich expresó: “Nati Jota se va del ciclo de Luzu Tv de Nico Occhiato. No conozco la interna, pero abandona Nadie dice nada”.

Más allá de no saber la razón que llevó a Jota a dicha decisión, el conductor de Socios del espectáculo expresó datos acerca del reemplazo de la influencer. “Su rol lo va a ocupar Momi Giardina, que también tiene experiencia en este tipo de formatos”, aclaró.

El sugerente look de Nati Jota para los Martín Fierro.

A pesar de la sorpresa que generó esta noticia en los jóvenes seguidores del programa, no es la primera vez que sucede. Anteriormente, Belu Lucius abandonó su lugar al aldo de Grego Rossello y luego lo hizo Cande Molfese.

Qué dijo Nati Jota

Como era de esperarse, en el día de hoy se llevó a cabo la última edición de Nadie dice nada con la presencia de Nati Jota. Por amor al trabajo y responsabilidad afectiva con los oyentes, la joven decidió hablar al respecto.

LUZU TV.

“Esto no se lo espera nadie, nosotros tampoco”, comenzó diciendo Nico Occhiato intentando contextualizar la noticia que su compañera daría unos segundos después. “No sé cómo manejarlo, pero es una realidad”, dijo antes de darle lugar a Jota para comentar.

“Este miercoles va a ser mi último programa acá en Luzu, ya lo saben todos”, expresó la panelista mostrándose muy nerviosa y aclarando que su corazón latía muy fuerte.

“Es una sensación de un ciclo que se terminó, es así para mi, así lo sentí”, sumó. Luego hizo referencia a que tiene ganas de hacer algo nuevo, aunque no tiene planificado nada ni significa que se vaya a otro lugar.

El sugerente look de Nati Jota para los Martín Fierro.

“No me pareció justo para el proyecto”, dijo refiriéndose a que no estaba dando el cien por ciento de ella misma y sintió no cumplir lo suficiente con un programa que le dio mucho. “Estoy muy agradecida con Nico y con los chicos (...) Yo me encontré conociéndome a mi misma y pudiendo mostrar lo que opino, digo y pienso gracias a que cada uno de ustedes también lo hizo”, expresó en total sinceridad.