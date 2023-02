Luciano Castro respondió sobre la posibilidad de tener un hijo con Flor Vigna: “Estamos muy tranquilos con eso”

En una entrevista en ‘Agarrate Catalina’ conducido por Catalina Dlugi, Luciano Castro dialogó sobre el momento que viven él y su pareja Flor Vigna, quién se encuentra de gira al rededor del país con la obra ‘La Lotería’.

Luciano ya es padre de Mateo (20) que lo tuvo de muy jóven con su novia de aquel entonces, Florencia; Esperanza (9) y Fausto (7) hijos del vínculo formado con la actriz Sabrina Rojas, con quien mantuvo una relación de más de una década.

Con Florencia Vigna se encuentra en pareja desde octubre de 2021 y fue el propio Castro quien aseguró que: “Flor jamás me va a plantear tener un hijo, no está en sus planes de vida”.

Luciano Castro y Flor Vigna

Asimismo, respondió sobre el momento que vive actualmente su pareja: “Por ahora, ella quiere hacer música, actuar y ser artista, sumado a que ya tengo tres hijos”.

En cuanto a la rutina de la pareja, Luciano Castro no dió lugar a la duda: “Yo tengo ganas de ser novio de Flor. Si justamente la estoy extrañando, es para no repetir modelos. Es una posibilidad que, para nosotros, ni se charla. Estamos muy tranquilos con eso”

¡A los besos!: así fueron capturados Luciano Castro y Flor Vigna

De esta manera, el actor que se encuentra realizando su obra ‘El Divorcio’ en la ciudad balnearia, anularía cualquier proyección de agrandar la familia con Flor.

La carrera musical de Vigna, también esta en un momento muy importante y pronto estrenará una canción de amor: “Que te escriban una canción de amor es una locura, quedás hecho un tonto”.

Refiriendosé al tipo musical, Luciano contó que la artista le preguntó qué genero le gustaria que sea: “‘¡Qué me importa!’, le dije. ‘¡Me escribiste una canción de amor! Es tuya, hacé lo que quieras’. Es una genia”.

El probable reemplazo de Flor Vigna en la obra que realiza Luciano Castro

Natalie Pérez, compañera de tablas del galán, en la obra ‘El Divorcio’, se vería obligada a abandonar el elenco que se encuentra de gira en Mar del Plata, para poder dedicarle más tiempo y protagonismo a su carrera musical.

Tras esta información se rumoreó el posible reemplazo de Florencia Vigna al personaje que interpreta actualmente Natalie Pérez, a sus 36 años.

Luciano, aseguró que la idea le encanta, pero tambien aseguró: “No lo decido yo eso, lo decide la productora. Yo me ocupo de lo artístico, no del dinero ni de lo contractual”.

(Ramiro Souto)

Sobre la misma pregunta, agregó “Si la elegida es Flor y ella decide hacerlo, quiero que tenga la tranquilidad de que puede hacer lo mismo que Natalie, porque ella también está en un momento musical terrible”.