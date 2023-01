Flor Vigna cautivó con una pose desde el piso con un corpiño al crochet diminuto

Flor Vigna es una de las famosas más linda de la Argentina. Esta vez, lució sensual en sus redes sociales y cautivó con su pose.

La cantante estrenó su nuevo tema “Lotería” y sigue generando proyectos que acrecientan su popularidad y fama.

Flor Vigna

En sus historias de Instagram, Flor sorprendió y escribió: “Acá desmallada por el chiste que me contó la silla”. En la imagen, la también bailarina se encuentra tirada en el piso, luciendo su cabello suelto y un corpiño diminuto tejido al crochet que a duras penas cubre sus lolas.

Flor Vigna con su corpiño al crochet.

Anteriormente, Vigna grabó un reel para Instagram en donde contó que lanzaría una nueva canción que esta dedicada a un exnovio, quien le fue infiel a los 18 años.

Flor Vigna sorprendió con lo que contó sobre su nuevo tema

El nuevo tema tiene un ritmo bailable, frases pegadizas y una fusión entre el pop y la cumbia, en el mismo sentido de sus trabajos anteriores. En las imágenes se la puede ver en la playa con amigos, haciendo juegos y cantándole a cámara.

El atrevido anuncio de la nueva canción de Flor Vigna

Además del reel que publicó con la canción de Shakira de fondo, Flor Vigna dio a conocer que este jueves sacaría un nuevo tema con un par de fotos subidas de tono.

El atrevido anuncio de la nueva canción de Flor Vigna.

Lo que más llamó la atención fueron las poses en las imágenes publicadas: sentada en el piso y tapándose con un antiguo televisor de tubo.

Además, la cantante lució vestida únicamente con una colaless de tiritas negras y medias blancas.

“Les paso alguna vez que lo peor que vivieron pasando unos años se volvió el mejor disparador? Aveces los malos momentos y las personas forras al tiempo nos hacen sacar la lotería”, agregó en uno de sus comentarios.

Ahora, cabe esperar cuál será la adhesión y apoyo que tendrá entre el público de Flor Vigna su nueva canción, que promete ser bastante polémica en su letra.

En sus redes sociales, sobre “Lotería”, la cantante dijo: “Cuando tenía 18 años mi ex me cagó con una amiga. Estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño. Mañana sale el tema que le hice a este boludo”.