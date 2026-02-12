Ni mochilas de peso, ni flexiones: los mejores ejercicios para conseguir brazos fuertes y tonificados

El entrenamiento de brazos gana popularidad entre por sus beneficios en la salud ósea, muscular y metabólica.

Estos ejercicios son la clave para ganar masa muscular y tonificar los brazos.

Los brazos musculados no han formado parte de lo que se consideraba el canon de belleza femenino. Al menos, hasta hace bien poco. Las cosas empiezan a cambiar y las mujeres haciendo ejercicios ya es una imagen que nada extraña.

“Cada vez son más las que ocupan las zonas de fuerza y peso libre, rompiendo prejuicios y apostando también por el trabajo de brazos, hombros y espalda. Dejan atrás el miedo a ganar volumen y priorizan la fuerza, la funcionalidad y la confianza”, afirma Manuel López, personal training director de VivaGym.

Ejercicios Estos ejercicios son la clave para ganar masa muscular y tonificar los brazos. web Por lo general, las mujeres presentan niveles de testosterona mucho más bajos que los hombres, lo que limita de forma natural la hipertrofia muscular masiva. Por tanto, “levantar peso no convierte a nadie en culturista, pero sí hace brazos y hombros más fuertes y definidos, y eso justamente lo que muchas buscan”, explica López.

El experto recuerda cuáles son los beneficios de entrenar la fuerza, especialmente durante etapas vitales como la perimenopausia y la menopausia, cuando es vital preservar la masa muscular para un envejecimiento saludable:

Mejora de la salud ósea y prevención de la osteoporosis , sobre todo relevante en mujeres a partir de los 35-40 años.

, sobre todo relevante en mujeres a partir de los 35-40 años. Regulación hormonal y metabólica : ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y a controlar el porcentaje de grasa corporal, clave en etapas sensibles como el posparto, la perimenopausia y la menopausia.

: ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y a controlar el porcentaje de grasa corporal, clave en etapas sensibles como el posparto, la perimenopausia y la menopausia. Prevención de lesiones y dolores crónicos , especialmente en las articulaciones.

, especialmente en las articulaciones. Longevidad : la conservación de un alto porcentaje de masa muscular está directamente asociado con una mayor esperanza de vida.

Mejora de la relación con el propio cuerpo y la autoestima: entrenar de forma progresiva y consciente ayuda a valorar el cuerpo no solo por su apariencia, sino por lo que es capaz de hacer, fomentando una relación más amable con una misma.

Curl de bíceps (con mancuernas, barra o poleas): trabaja la parte anterior del brazo.

(con mancuernas, barra o poleas): trabaja la parte anterior del brazo. Extensiones de tríceps (en polea, fondos o con mancuernas): fundamentales para tonificar la parte posterior del brazo, una de las zonas que más preocupa.

(en polea, fondos o con mancuernas): fundamentales para tonificar la parte posterior del brazo, una de las zonas que más preocupa. Martillo de bíceps : aporta firmeza y mejora la definición del brazo completo.

: aporta firmeza y mejora la definición del brazo completo. Flexiones : implican bíceps, tríceps y hombros de forma coordinada.

: implican bíceps, tríceps y hombros de forma coordinada. Remo (con barra, mancuernas o máquinas): fortalece brazos y espalda, mejorando la firmeza general.

(con barra, mancuernas o máquinas): fortalece brazos y espalda, mejorando la firmeza general.

Press de pecho y press de hombros: activan intensamente los tríceps y aportan tono sin necesidad de aislar en exceso.