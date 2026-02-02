2 de febrero de 2026 - 17:30

Decile chau al sedentarismo: los mejores y más sencillos ejercicios para principiantes

La regularidad y la paciencia son determinantes para transformar el ejercicio en una práctica sostenida y aprovechar sus beneficios.

Entrenamiento ejercicio fuerza rutina gimnasio
Por Redacción

Los ejercicios más recomendados para principiantes

- Caminatas: caminar a paso moderado o ligero mejora la salud cardiovascular, activa la circulación y prepara el cuerpo para esfuerzos mayores sin exigir las articulaciones.

- Estiramientos suaves: ayudan a recuperar movilidad, aumentar la flexibilidad y reducir el riesgo de lesiones, especialmente al inicio.

- Bicicleta estática: permite trabajar la resistencia cardiovascular con control del esfuerzo y sin impacto directo sobre rodillas y tobillos.

Ejercicios
Hay actividades que reactivan el físico y la mente.

Hay actividades que reactivan el físico y la mente.

- Natación o ejercicios en el agua: el medio acuático reduce el peso corporal y facilita el movimiento, lo que los vuelve ideales para principiantes.

- Ejercicios de fuerza con el propio peso: sentadillas simples, flexiones apoyadas en la pared y abdominales suaves contribuyen a fortalecer músculos y articulaciones.

- Yoga o pilates: mejoran el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad, además de favorecer la conexión cuerpo-mente.

Ejercicios
Hay actividades que reactivan el físico y la mente.

Hay actividades que reactivan el físico y la mente.

Cómo empezar a realizar actividad física después del sedentarismo

El inicio debe ser progresivo y respetar los tiempos de adaptación del cuerpo. Los especialistas recomiendan seguir una serie de pautas básicas para evitar lesiones y favorecer la adherencia al ejercicio:

- Evaluación médica previa: resulta clave si existen antecedentes de enfermedades o molestias físicas.

- Comenzar con rutinas suaves: caminatas cortas, movilidad articular y estiramientos permiten activar el cuerpo sin sobrecargas.

- Plantear objetivos realistas: sesiones de 10 a 20 minutos son suficientes al inicio, con aumentos graduales de duración e intensidad.

Ejercicio

- Variar las actividades: alternar ejercicios cardiovasculares, de fuerza y de flexibilidad ayuda a trabajar todo el cuerpo y sostener la motivación.

- Escuchar las señales del cuerpo: ante dolor o fatiga excesiva, es necesario descansar y ajustar la rutina.

- Construir el hábito: realizar actividad física en horarios fijos facilita la constancia hasta alcanzar, como referencia, unos 150 minutos semanales de ejercicio moderado.

