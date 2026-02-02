Decile chau al sedentarismo: los mejores y más sencillos ejercicios para principiantes

Incorporar actividad física cuando se ha llevado una vida sedentaria requiere priorizar ejercicios y movimientos de bajo impacto, fáciles de adaptar y que permitan una progresión segura. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), existen varias opciones adecuadas para dar los primeros pasos.

Yoga desde los 70 años: por qué este tipo de ejercicio es ideal para prevenir caídas y lesiones

Decile chau al dolor que no se va: ejercicios simples para aliviar y mejorar la postura

- Caminatas : caminar a paso moderado o ligero mejora la salud cardiovascular, activa la circulación y prepara el cuerpo para esfuerzos mayores sin exigir las articulaciones.

- Estiramientos suaves : ayudan a recuperar movilidad, aumentar la flexibilidad y reducir el riesgo de lesiones, especialmente al inicio.

- Bicicleta estática : permite trabajar la resistencia cardiovascular con control del esfuerzo y sin impacto directo sobre rodillas y tobillos.

- Natación o ejercicios en el agua : el medio acuático reduce el peso corporal y facilita el movimiento, lo que los vuelve ideales para principiantes.

Hay actividades que reactivan el físico y la mente.

- Ejercicios de fuerza con el propio peso: sentadillas simples, flexiones apoyadas en la pared y abdominales suaves contribuyen a fortalecer músculos y articulaciones.

- Yoga o pilates: mejoran el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad, además de favorecer la conexión cuerpo-mente.

Ejercicios Hay actividades que reactivan el físico y la mente. web

Cómo empezar a realizar actividad física después del sedentarismo

El inicio debe ser progresivo y respetar los tiempos de adaptación del cuerpo. Los especialistas recomiendan seguir una serie de pautas básicas para evitar lesiones y favorecer la adherencia al ejercicio:

- Evaluación médica previa: resulta clave si existen antecedentes de enfermedades o molestias físicas.

- Comenzar con rutinas suaves: caminatas cortas, movilidad articular y estiramientos permiten activar el cuerpo sin sobrecargas.

- Plantear objetivos realistas: sesiones de 10 a 20 minutos son suficientes al inicio, con aumentos graduales de duración e intensidad.

Ejercicio Pexels

- Variar las actividades: alternar ejercicios cardiovasculares, de fuerza y de flexibilidad ayuda a trabajar todo el cuerpo y sostener la motivación.

- Escuchar las señales del cuerpo: ante dolor o fatiga excesiva, es necesario descansar y ajustar la rutina.

- Construir el hábito: realizar actividad física en horarios fijos facilita la constancia hasta alcanzar, como referencia, unos 150 minutos semanales de ejercicio moderado.