Decile chau al sedentarismo: los mejores y más sencillos ejercicios para principiantes

Los ejercicios más recomendados para principiantes
- Caminatas: caminar a paso moderado o ligero mejora la salud cardiovascular, activa la circulación y prepara el cuerpo para esfuerzos mayores sin exigir las articulaciones.
- Estiramientos suaves: ayudan a recuperar movilidad, aumentar la flexibilidad y reducir el riesgo de lesiones, especialmente al inicio.
- Bicicleta estática: permite trabajar la resistencia cardiovascular con control del esfuerzo y sin impacto directo sobre rodillas y tobillos.
- Natación o ejercicios en el agua: el medio acuático reduce el peso corporal y facilita el movimiento, lo que los vuelve ideales para principiantes.
- Ejercicios de fuerza con el propio peso: sentadillas simples, flexiones apoyadas en la pared y abdominales suaves contribuyen a fortalecer músculos y articulaciones.
- Yoga o pilates: mejoran el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad, además de favorecer la conexión cuerpo-mente.
Cómo empezar a realizar actividad física después del sedentarismo
El inicio debe ser progresivo y respetar los tiempos de adaptación del cuerpo. Los especialistas recomiendan seguir una serie de pautas básicas para evitar lesiones y favorecer la adherencia al ejercicio:
- Evaluación médica previa: resulta clave si existen antecedentes de enfermedades o molestias físicas.
- Comenzar con rutinas suaves: caminatas cortas, movilidad articular y estiramientos permiten activar el cuerpo sin sobrecargas.
- Plantear objetivos realistas: sesiones de 10 a 20 minutos son suficientes al inicio, con aumentos graduales de duración e intensidad.
- Variar las actividades: alternar ejercicios cardiovasculares, de fuerza y de flexibilidad ayuda a trabajar todo el cuerpo y sostener la motivación.
- Escuchar las señales del cuerpo: ante dolor o fatiga excesiva, es necesario descansar y ajustar la rutina.
- Construir el hábito: realizar actividad física en horarios fijos facilita la constancia hasta alcanzar, como referencia, unos 150 minutos semanales de ejercicio moderado.