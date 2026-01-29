Yoga desde los 70 años: por qué este tipo de ejercicio es ideal para prevenir caídas y lesiones

La movilidad cumple un rol decisivo en la salud y la calidad de vida, especialmente a medida que avanza la edad. El ejercicio físico aparece como una herramienta clave para trabajarla movilidad. Especialistas destacan al yoga por su impacto eficiente y global sobre la flexibilidad y fortaleza corporal.
Por qué es importante la movilidad a medida que avanza la edad
Mantener un buen rango de movimiento permite a las personas realizar actividades cotidianas con mayor seguridad, autonomía y confianza, desde caminar hasta agacharse o subir escaleras. Esta capacidad se ve comprometida cuando la flexibilidad disminuye, lo que incrementa uno de los riesgos más frecuentes en adultos mayores: las caídas.
La prevención de caídas y lesiones está directamente vinculada al cuidado de la movilidad. Cuando el cuerpo pierde amplitud de movimiento, se vuelve menos estable y más vulnerable frente a movimientos bruscos o superficies irregulares. En este contexto, adoptar rutinas que preserven y mejoren la flexibilidad se vuelve una necesidad a largo plazo y no solo una recomendación ocasional.
Las ventajas de realizar este ejercicio
- Mejora de forma sostenida el rango de movimiento de las articulaciones, lo que facilita gestos cotidianos como agacharse, girar, estirarse o caminar con mayor seguridad.
- Incrementa la flexibilidad general del cuerpo a través de estiramientos progresivos que respetan los límites individuales.
- Reduce la rigidez muscular asociada al sedentarismo, al envejecimiento o a prácticas físicas repetitivas como correr.
- Disminuye el riesgo de caídas al mejorar la estabilidad corporal y el control del movimiento.
- Favorece una movilidad integral, ya que trabaja el cuerpo como un sistema conectado y no por grupos musculares aislados.
- Contribuye a la prevención de lesiones al mantener músculos y articulaciones más elásticos y preparados para el esfuerzo.
Cómo hacerlo de manera segura
- Realizar los ejercicios con movimientos lentos y controlados, evitando impulsos o rebotes bruscos.
- Mantener cada postura durante el tiempo recomendado, permitiendo que el estiramiento sea progresivo y seguro.
- Acompañar cada movimiento con una respiración consciente, profunda y regular.
- Respetar los límites del propio cuerpo sin forzar posiciones dolorosas.
- Priorizar la correcta alineación corporal antes que la profundidad de la postura.
- Ingresar y salir de cada postura de manera gradual para proteger músculos y articulaciones.
- Mantener la atención en las sensaciones corporales durante toda la práctica.