29 de enero de 2026 - 19:31

Yoga desde los 70 años: por qué este tipo de ejercicio es ideal para prevenir caídas y lesiones

La pérdida de masa muscular aumenta el riesgo de caídas. Este tipo de ejercicio es una gran alternativa para evitarlo.

Yoga
Por Redacción

La movilidad cumple un rol decisivo en la salud y la calidad de vida, especialmente a medida que avanza la edad. El ejercicio físico aparece como una herramienta clave para trabajarla movilidad. Especialistas destacan al yoga por su impacto eficiente y global sobre la flexibilidad y fortaleza corporal.

Leé además

Algunos ejercicios mentales logran serenar la mente paso a paso.

Cómo practicar la paciencia sin meditación: los ejercicios mentales que atraen la serenidad

Por Lucas Vasquez
La caminata diaria mejora la salud física y mental cuando se practica con constancia y conciencia.

Caminata lenta vs. rápida: qué ejercicio fortalece el corazón y cuál reduce el estrés en la adultez

Por Redacción
ejercicio físico adultos mayores
Lo importante no es empezar joven, sino la clave está en seguir los ejercicios.

Lo importante no es empezar joven, sino la clave está en seguir los ejercicios.

Por qué es importante la movilidad a medida que avanza la edad

Mantener un buen rango de movimiento permite a las personas realizar actividades cotidianas con mayor seguridad, autonomía y confianza, desde caminar hasta agacharse o subir escaleras. Esta capacidad se ve comprometida cuando la flexibilidad disminuye, lo que incrementa uno de los riesgos más frecuentes en adultos mayores: las caídas.

La prevención de caídas y lesiones está directamente vinculada al cuidado de la movilidad. Cuando el cuerpo pierde amplitud de movimiento, se vuelve menos estable y más vulnerable frente a movimientos bruscos o superficies irregulares. En este contexto, adoptar rutinas que preserven y mejoren la flexibilidad se vuelve una necesidad a largo plazo y no solo una recomendación ocasional.

ejercicio físico adultos mayores
Lo importante no es empezar joven, sino la clave está en seguir los ejercicios.

Lo importante no es empezar joven, sino la clave está en seguir los ejercicios.

Las ventajas de realizar este ejercicio

- Mejora de forma sostenida el rango de movimiento de las articulaciones, lo que facilita gestos cotidianos como agacharse, girar, estirarse o caminar con mayor seguridad.

- Incrementa la flexibilidad general del cuerpo a través de estiramientos progresivos que respetan los límites individuales.

- Reduce la rigidez muscular asociada al sedentarismo, al envejecimiento o a prácticas físicas repetitivas como correr.

- Disminuye el riesgo de caídas al mejorar la estabilidad corporal y el control del movimiento.

- Favorece una movilidad integral, ya que trabaja el cuerpo como un sistema conectado y no por grupos musculares aislados.

- Contribuye a la prevención de lesiones al mantener músculos y articulaciones más elásticos y preparados para el esfuerzo.

Cómo hacerlo de manera segura

- Realizar los ejercicios con movimientos lentos y controlados, evitando impulsos o rebotes bruscos.

- Mantener cada postura durante el tiempo recomendado, permitiendo que el estiramiento sea progresivo y seguro.

- Acompañar cada movimiento con una respiración consciente, profunda y regular.

- Respetar los límites del propio cuerpo sin forzar posiciones dolorosas.

- Priorizar la correcta alineación corporal antes que la profundidad de la postura.

- Ingresar y salir de cada postura de manera gradual para proteger músculos y articulaciones.

- Mantener la atención en las sensaciones corporales durante toda la práctica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los ejercicios para el dolor de espalda se pueden realizar desde el lugar de trabajo.

Decile chau al dolor que no se va: ejercicios simples para aliviar y mejorar la postura

Por Redacción
Estos son los ejercicios permitidos y los prohibidos para adultos mayores.

Recomendado para personas de más de 65 años: el ejercicio de resistencia clave para mantener la fuerza

Por Redacción
Estos ejercicios no reemplazan controles médicos pero aportan beneficios efectivos que fortalecen funciones cognitivas y movilidad.

Salud y bienestar en la vejez: por qué el ejercicio puede ser clave para los vínculos y las amistades

Por Redacción
Estos ejercicios dan más vitalidad a las personas de 60 años.

Ejercicio para la la longevidad y la salud: cuál es el método de entrenamiento más recomendado

Por Redacción