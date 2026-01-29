Yoga desde los 70 años: por qué este tipo de ejercicio es ideal para prevenir caídas y lesiones

La movilidad cumple un rol decisivo en la salud y la calidad de vida, especialmente a medida que avanza la edad. El ejercicio físico aparece como una herramienta clave para trabajarla movilidad. Especialistas destacan al yoga por su impacto eficiente y global sobre la flexibilidad y fortaleza corporal.

Mantener un buen rango de movimiento permite a las personas realizar actividades cotidianas con mayor seguridad, autonomía y confianza, desde caminar hasta agacharse o subir escaleras. Esta capacidad se ve comprometida cuando la flexibilidad disminuye, lo que incrementa uno de los riesgos más frecuentes en adultos mayores : las caídas.

Lo importante no es empezar joven, sino la clave está en seguir los ejercicios.

La prevención de caídas y lesiones está directamente vinculada al cuidado de la movilidad. Cuando el cuerpo pierde amplitud de movimiento, se vuelve menos estable y más vulnerable frente a movimientos bruscos o superficies irregulares. En este contexto, adoptar rutinas que preserven y mejoren la flexibilidad se vuelve una necesidad a largo plazo y no solo una recomendación ocasional.

- Mejora de forma sostenida el rango de movimiento de las articulaciones, lo que facilita gestos cotidianos como agacharse, girar, estirarse o caminar con mayor seguridad.

- Incrementa la flexibilidad general del cuerpo a través de estiramientos progresivos que respetan los límites individuales.

- Reduce la rigidez muscular asociada al sedentarismo, al envejecimiento o a prácticas físicas repetitivas como correr.

- Disminuye el riesgo de caídas al mejorar la estabilidad corporal y el control del movimiento.

- Favorece una movilidad integral, ya que trabaja el cuerpo como un sistema conectado y no por grupos musculares aislados.

- Contribuye a la prevención de lesiones al mantener músculos y articulaciones más elásticos y preparados para el esfuerzo.

Cómo hacerlo de manera segura

- Realizar los ejercicios con movimientos lentos y controlados, evitando impulsos o rebotes bruscos.

- Mantener cada postura durante el tiempo recomendado, permitiendo que el estiramiento sea progresivo y seguro.

- Acompañar cada movimiento con una respiración consciente, profunda y regular.

- Respetar los límites del propio cuerpo sin forzar posiciones dolorosas.

- Priorizar la correcta alineación corporal antes que la profundidad de la postura.

- Ingresar y salir de cada postura de manera gradual para proteger músculos y articulaciones.

- Mantener la atención en las sensaciones corporales durante toda la práctica.