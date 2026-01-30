30 de enero de 2026 - 19:59

Ideal para principiantes y gente de más de 55 años: los ejercicios con mancuernas para ganar fuerza desde casa

Al enfocarse en movimientos compuestos, permiten construir una base física sólida, corregir desequilibrios y preparar al organismo.

Mancuernas
Iniciar una rutina con mancuernas resulta una estrategia eficaz para desarrollar fuerza, mejorar la postura y recuperar la movilidad general sin depender de maquinaria compleja. Los ejercicios seleccionados trabajan grandes grupos musculares y patrones básicos de movimiento que el cuerpo utiliza a diario, como levantar objetos, empujar o mantener estabilidad.

Ejercicios
Materiales necesarios para los ejercicios

Para realizar esta rutina no se requiere equipamiento sofisticado.

- Basta con contar con un par de mancuernas de peso moderado, que permitan ejecutar los movimientos con técnica correcta sin comprometer la postura.

- También se necesita un banco firme o una superficie estable que funcione como apoyo para el remo.

- Un espacio despejado, calzado deportivo adecuado y una colchoneta opcional completan los elementos básicos para entrenar de manera segura desde casa.

Ejercicios hombre

Paso a paso a realizar

- El peso muerto con mancuernas se ejecuta colocando los pies a la altura de los hombros, con las mancuernas a los costados del cuerpo. Desde esa posición, se flexionan levemente las rodillas y se inclina el torso hacia adelante manteniendo la espalda recta, para luego extender caderas y rodillas al volver a la posición inicial. Se recomienda realizar entre tres y cuatro series de seis a ocho repeticiones, priorizando siempre la técnica.

- El remo con mancuernas apoyado en banco se realiza colocando una rodilla y una mano sobre el banco, mientras la otra mano sostiene la mancuerna. Desde allí, se tracciona el peso hacia el torso manteniendo el codo cerca del cuerpo y controlando el movimiento. Este ejercicio se puede realizar en tres o cuatro series de ocho a doce repeticiones por lado.

- La sentadilla tipo copa consiste en sostener una mancuerna frente al pecho con ambas manos. Con los pies firmes en el suelo, se flexionan las rodillas y las caderas descendiendo de forma controlada, manteniendo el torso erguido. Luego se vuelve a la posición inicial empujando desde los talones. Se aconseja realizar de tres a cuatro series de ocho a doce repeticiones.

- El press de pecho con mancuernas se lleva a cabo acostado sobre un banco o en el suelo. Con una mancuerna en cada mano, se empuja el peso hacia arriba hasta extender los brazos y luego se desciende de manera controlada. Este ejercicio puede realizarse en tres series de ocho a diez repeticiones para estimular la fuerza del tren superior.

Ejercicio

Ventajas de esta rutina de entrenamiento

Entrenar con mancuernas ofrece una gran adaptabilidad, ya que permite ajustar el peso y la intensidad según el nivel de cada persona. Este tipo de rutina mejora la fuerza funcional, la estabilidad y la postura, con un impacto positivo en las actividades cotidianas.

Al no depender de máquinas, favorece un trabajo más equilibrado de ambos lados del cuerpo y exige una mayor activación de los músculos estabilizadores. Además, puede realizarse en casa, reduce costos y facilita la constancia, un factor clave para lograr resultados sostenidos en el tiempo.

