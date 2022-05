Nazarena Vélez se lamentó sobre el incidente de Felipe Pettinato: “Es imposible no pensar si fuera mi hijo”

n incendio de gran dimensión se originó en el departamento de Felipe Pettinato ubicado en un edificio de calle Palpa 2300, en Belgrano. En el siniestro murió una persona, que sería el amigo del joven. Además, el hijo de Roberto Pettinato debió ser internado ya que sufrió complicaciones por inhalación de humo y habría tenido un brote psicótico.

Sobre este tema Nazarena Vélez se lamentó sobre la grave situación que atraviesa el joven: “Me duele mucho lo que pasó con Felipe Pettinato, me duele mucho y yo lo conozco bastante porque yo he laburado con su papá, él trabajaba también en el mismo programa”, expresó con contundencia en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

BUENOS AIRES 14/06/2015, ENTREGA DE LOS PREMIOS MARTIN FIERRO 2015.rn buenos aires roberto pettinato y su hijo felipe entrega premios Martin Fierro 2015 aptra ganadores premios premiados

“Me genera mucho dolor y mucha angustia, por supuesto, es imposible no pensar ´y si fuera mi hijo´ porque Felipe tenía una relación de muy buena onda con Barbarita, son más o menos contemporáneos”, expresó la panelista de LAM.

Nazarena Vélez junto a Roberto Pettinato

“Ha fallecido una persona, hablar de adicciones y de problemas psiquiátricos, le tengo mucho respeto a su papá, a su mamá, a su hermana, a toda su familia, siento mucha empatía con ellos y con la familia del señor que falleció”, sentenció Nazarena.

Nazarena Vélez compartió una reflexión con sus seguidores.

Revelaron datos escalofriantes de Felipe Pettinato antes del incendio

Tras el incidente, en su ciclo, Juan Etchegoyen contó algunos detalles acerca de la vida personal de Felipe, que podrían dar indicios sobre los sucesos detrás del siniestro ocasionado en la medianoche del pasado lunes.

“Esta mañana muy temprano cuando me enteré lo que había pasado en el departamento de Colegiales de Felipe Pettinato me puse a buscar información”, comenzó el conductor radial.

Luego continuó con unos detales que le dijo una fuente cercana al hijo de Roberto: “Él no volvió a ser el mismo después de su separación de Sofía Colasante”. Y agregó que aparentemente esta situación habría provocado que Felipe se junte con personas que no serían las mejores influencias, “él la estaba pasando mal”, aseguró el periodista.

“Pero acá el dato no es sólo esto de su separación con la mamá de su hija sino que me dicen que a Felipe lo habría angustiado muchísimo la noticia del nuevo noviazgo de su ex que te confirme en este programa este verano”, dijo al respecto.

Felipe Pettinato

Y concluyó: “Esto fue una bomba para él y no se la esperaba, yo no sé si él sigue enamorado de Sofía pero no cuentan que no tomo bien lo de la nueva pareja de ella que se llama Tomas Molina”.