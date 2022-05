Verónica Ojeda apuntó contra quienes “bajaron” a Dieguito del homenaje a Maradona y los tildó de “hdp”

La entrega de los Martín Fierro 2022 fue el domingo y aún hay polémicas entorno a los premios de la televisión argentina. Verónica Ojeda fue una de las que apuntó contra la organización, ya que aseguró que a su hijo, Dieguito Fernando Maradona, lo bajaron del homenaje a su padre, Diego Armando Maradona.

Ojeda habló con el programa de radio Argenzuela, que conduce Jorge Rial, y allí dio detalles de lo que había pactado y de lo que finalmente ocurrió. Y aseguró que su hijo estaba ilusionado con la idea de subir al escenario para hablar de su papá.

“Yo lo tuve que preparar a mi hijo para que subiera al escenario, esa era la idea, yo estaba muy agradecida” explicó Verónica.

Dieguito Fernando se llevó todas las miradas al imitar a Diego Maradona en el Mundial de Rusia 2018.

Y agregó que “Era la primera vez que iba a un Martin Fierro. Siempre que se hacen homenajes, a la familia las suelen poner más cerca del escenario y me pareció extraño que nosotros estábamos lejos” refiriéndose a que estaban en la mesa junto a la puerta de salida.

“Dieguito me preguntó cuándo íbamos a subir al escenario, él estaba esperando ese momento para decir unas cosas lindas sobre su papá”, dijo.

Y luego reveló que “a último momento me avisaron que no íbamos a subir al escenario”. “Se acercaron y me dijeron que por decisión del canal nadie iba a subir al escenario en el homenaje a Diego por internas familiares”, comentó sobre la explicación que le dieron.

“Me pareció una cargada, estábamos últimos”, dijo sobre la ubicación de la mesa y aclaró “Nos organizamos para poder ir temprano, nada fue canje, pagamos todo para estar tranquilos, no molestamos a nadie”.

Verónica Ojeda habló de Claudia Villafañe y apuntó contra el canal

“Hasta lo que yo sabía estaba todo cordial, queríamos trabajar juntos sobre el caso de Diego, por eso no entiendo qué problema pudo haber habido”, dijo sobre la posibilidad de que haya sido un pedido de Claudia Villafañe.

“Algo pasó previamente, la otra parte sabía que íbamos a ir, había una idea de que suban el nieto y Dieguito al escenario”, dejando en claro nuevamente que la idea original era que Dieguito subiera al escenario.

Y luego habló directamente de Claudia Villafañe y reveló la charla previa que mantuvieron: “Yo hablé con Claudia, estábamos ambas partes de acuerdo para ir al homenaje”.

“Son tremendos hdp, no les importa nada, solamente quieren quedar bien con una parte”. Pero también se sinceró, admitiendo “Tuve mucha impotencia. Se metieron con mi hijo. Le faltaron el respeto. Los que decidieron bajarlo son muy mala leche”, agregó muy enojada con lo que ocurrió el domingo.