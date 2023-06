Verónica Ojeda preocupó a sus seguidores con un mensaje muy particular: “Mi silencio dice mucho”

A pesar de intentar mantener un bajo perfil tanto en su vida normal como en las redes sociales, Verónica Ojeda no está viviendo un buen momento a nivel personal y, al parecer, está vinculado al pequeño hijo de Maradona. Esto lo compartió en las redes sociales hace pocas horas.

Verónica Ojeda. Foto web

En su cuenta de Instagram, la blonda compartió un posteo en donde sumó un videoclip donde Lady Gaga canta una de las canciones de la película “Nace una estrella”. Traducida al español, expresa: “Estoy agradecida con Dios por todo lo que me ha pasado, mi vida no ha sido perfecta. Si te mostrara mis heridas, me preguntarías como estoy tan fuerte. Decidí dejar mi pasado atrás y vivir mi presente de una manera excelente; por que no se si mañana estaré aquí”.

Para que nadie dejara comentarios al respecto, la expareja del astro argentino se limitó a cerrar la caja de los mismos y hasta ocultó la cantidad de likes en el posteo. A esto se le sumó una imagen que publicó en sus stories y habló sobre su situación actual.

Verónica Ojeda y su pequeño hijo.

En una placa negra en la que resaltaron las imágenes, Ojeda expresó: “Mi silencio dice mucho, porque soy el tipo de persona comunicativa, que pelea, que llora, que bromea, hace un chiste, que pide disculpas y hace todo para solucionar las cosas”.

La foto que fue vista por un perfil de casi 480.000 personas, también decia: “Si llego al punto en que me callo y me alejo, es porque ya llegué a mi límite”. Obviamente, continuó con el misterio ya que no dejó en claro a quién iba dirigido el mensaje, pero si causó preocupación en sus seguidores.

Verónica Ojeda preocupó a sus seguidores.

Verónica Ojeda y Claudia Villafañe se cruzaron en “Argenzuela” y se sacaron chispas con sus gritos y reproches

Verónica Ojeda y Claudia Villafañe son las protagonistas de un nuevo escándalo que gira entorno a Diego Armando Maradona y su familia. La ex mujeres del ex deportista hablaron en vivo en “Argenzuela” y se dijeron de todo generando un momento escandaloso y hasta violento.

Claudia Villafañe y su familia.

Verónica Ojeda apareció en el vivo de “Argenzuela” y con la plena atención de Rial despotricó contra Claudia Villafañe por haber dicho hace tiempo atrás, que cada madre cría a sus hijos como puede, y es que acababa de circular una foto del niño haciendo el gesto de fuck you.

Verónica Ojeda.

Mientras ella hablaba tranquila desde su hogar, avisaron que Villafañe quería salir al aire por teléfono para responderle y retrucarle todos sus dichos. “Vos sos la Madre Teresa de Calcuta siempre, vos nunca hacés nada, todo bien”, soltó Ojeda ante los primeros comentarios de Villafañe.

Seguí leyendo...