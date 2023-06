Gianinna Maradona apuntó con todo contra Jimena Barón tras la polémica dedicatoria en su show

Jimena Barón volvió a encender la polémica con Gianinna Maradona por Daniela Osvaldo cuando en su show le dedicó un escandaloso fragmento. La cantante y la hija de Diego Maradona están enfrentadas hace años por el exfutbolista y la artista sacó un tema en el que habla de traición.

En su momento, cuando Jimena Barón lanzó el tema dedicado a la hija de Claudia Villafañe fue un escándalo. El que se reactivó cuando durante el espectáculo que estrenó esta semana se refirió a quien fue su amiga tildándola de “robamaridos”.

Ante esta situación, Ginaninna decidió romper el silencio y, por primera vez, habló de forma más directa de su pelea con Jimena Barón, quien era su amiga cuando ella estaba en pareja con Daniel Osvaldo.

El mensaje que Ginanna Maradona escribió dedicado a Jimena Barón

“Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados”, comenzó el mensaje que Gianinna colgó en sus redes.

“Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué ya que hacía media hora que nos conocíamos”, siguió picante, restándole importancia a su vínculo con Jimena Barón.

Gianinna Maradona apuntó con todo contra Jimena Barón

“Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos”, apuntó la hermana de Dalma.

“El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita. Yo hace muchos años atrás por distintas razones y mil motivos elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia... FIN”, cerró picante.

Gianinna Maradona apuntó con todo contra Jimena Barón

Jimena Barón y su polémica dedicatoria a Gianinna Maradona a quien tildó de “araña” en uno de sus hits

La también actriz ya había contado que aquella canción la escribió basada en su historia real: en lo que ella consideró una traición por parte de Gianinna Maradona, quien fuera su gran amiga y sostén en la separación con Daniel Osvaldo, que terminó con la hija de Diego en pareja con el padre de su hijo.

La pelea entre volvió a cobrar fuerza luego de que “La Cobra” declare en una entrevista que la hija del Diez es una “roba maridos”, tras el escándalo por la relación que tuvo con el ex futbolista italoargentino.

“Nunca la pude perdonar, nunca. Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas”, se leyó en la pantalla antes de que empiece a sonar La Araña en el show de Jimena, que fue arengada por el público que cantó la letra desde el corazón, sintiéndola como si fuese propia.

