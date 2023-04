Jimena Barón reveló cómo la traición de Gianinna Osvaldo se convirtió en su canción “La Araña”

Sin lugar a dudas, Jimena Barón eligió bien su camino en el mundo del arte al dedicarse a la música. Además, usa sus redes sociales como fuente de inspiración, pero también como apoyo con sus seguidores por eso eligió compartir una llamativa revelación a través de las web.

En octubre del año pasado, Barón lanzo su canción “La Araña” y todos supieron que se trataba de la historia de una traición. En esta ocasión, el foco de atención se posó entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, quienes son los protagonistas de la historia junto con ella.

Varios meses después, precisamente hoy, la cantante usó su cuenta de Instagram para contar toda la historia detrás de la composición de dicha canción. “¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó”, expresa en el tema.

Qué contó Jimena Barón

Para Jimena, la traición de su amiga con su expareja habría empezado por el 2015, pero fue en el año 2021 cuando ellos lo blanquearon y ella se vio en la necesidad de plasmar el dolor y la bronca en una canción.

El día de hoy dio detalles de cómo se sintió al enterarse y cómo eso llegó a ser una gran canción. “Una traición, una gran amistad, una persona muy importante para mí que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue un gran sostén. Y que terminó dando este giro inesperado de traición. Era algo que tenía atragantado en el corazón de hace 8 años. Haber escrito esta canción y sacarla fue remover también mucha cosa personal”, expresó a sus fans.

A su vez, habló sobre los detalles del videoclip de esta canción en particular y cómo ella quiso expresar su shock y dolor en el mismo. “Voy a constelar esto. Necesito resolverlo y sacarme el enojo”, dijo por ese entonces y detalló el argumento que había pensado para el videoclip y que en verdad ya lo conocía: “Yo quería hacer la imagen de estas dos personas bailando y estando juntas, pasándola bien, que es una imagen con la que me desayuné un día en televisión y en Twitter. Para mí fue un shock absoluto. Quería digerir eso, verlo de cerca”, dijo.