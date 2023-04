Jimena Barón lanzó disco nuevo y presenta un show con entradas agotadas

A cuatro años de su último disco, la cantante acaba de presentar Mala sangre, un álbum con un camino introspectivo hacia su infancia, sus relaciones y su familia. “Este es un disco de historias, de alma y de sentimientos” cuenta en una charla exclusiva con Clarín.

Tal como lo hizo con La Cobra en 2019, canción que logró convertirla en un icono del empoderamiento femenino, Jmena utiliza sus heridas del pasado para componer las letras de este nuevo proyecto: “Yo crecí como mujer. Tenía que madurar en muchos aspectos para que existan algunas canciones. En esos cuatro años tuve que enfrentarme a muchas cosas”

“Sabía que iba contra la corriente”

-¿Te pone nerviosa el lanzamiento de un disco después de tanto tiempo?

-No me pone nerviosa porque siento que me corrí de un lugar que puede generar bastante ansiedad, que es el de los números y los rankings. Tenía clarísimo que tomando la decisión de hacer Mala Sangre estaba absolutamente corrida de la fórmula del éxito. El proyecto es un album visual, que consta de 12 capítulos, que funcionan como una “constelación familiar”.

-¿Por qué?

-Porque sabía que no iba a pasar lo que pasó con La Cobra. Confiaba mucho en lo que estábamos haciendo, pero sabía que iba contra la corriente. Por ejemplo lanzar una película de 40 minutos con todas las canciones, en vez de todas separadas, y alejarme del género que te posiciona mejor en las listas. ¡Yo tengo canciones muy complejas de empujar! Hay una que arranca que es un tango, otra una serenata, y así.

-¿Y te costó que te apoyaron en esta decisión?

-Un poco, pero yo estaba muy segura. Me dijeron “Tené en cuenta que con un proyecto así, hay cosas que no van a pasar”. Y dije estamos ok. Creo que es un disco que trae más allá de un mensaje como una verdad muy personal, y tenía ganas de a los que lo escuchen de envolverlos de un laburo más grande.

-¿Por eso le pusiste “Mala Sangre”?

-Le puse así porque me parece una frase bastante argentina, ¿viste? Como campestre; me recuerda a San Emilio, la casa de mi abuela. Una frase un poco antigua, medio tradicional y creo que acompañaba bien al disco. Después el disco fue un camino donde nos hicimos todos bastante mala sangre y las cosas no salían como queríamos para nada y nos frustramos y nos atrasamos. Así que también el disco merece llamarse así porque fue no fue un placer hacerlo todo el tiempo.

-Ahora que decís eso de la frase que bien argentina, también hay algo muy criollo en el sonido del disco, ¿no?

-Sí. Este disco se hizo todo con guitarra criolla, porque con ella siento que lo más importante es lo que estoy diciendo y las notas; la letra y la melodía. La producción quedó para lo último. De hecho, hubo un viaje a Miami que hicimos en donde me encontré con otros productores, en el que fuimos con la guitarra criolla.

A diferencia de las experiencias anteriores que íbamos y conocíamos a un productor y nos había preparado un beat, entonces yo veía qué decir sobre el beat que me hizo el productor. Pero esta vez me llevé a Pedro Pasquale con la guitarra criolla y a Mauro De Tomaso.

Los 12 videoclips fueron dirigidos por Tom Abramzon y rodados en San Emilio, localidad donde la artista guarda los recuerdos más felices de su infancia.

-Y ¿cómo fue trabajar con estos productores de Miami un disco que tiene referencias de Mercedes Sosa, Nino Bravo o Sandro?

-Fue una experiencia completamente distinta. A veces me decían acá podemos hacer esto o lo otro. Y les tenía que decir que eso no es argentino. Nosotros no diríamos eso. Pero la verdad es que también tengo que decir que se re contra coparon con la propuesta. Por ejemplo, Oro yo la hice con David Escobar de Piso 21. Y cuando lo conocí dije: ¿cómo le explico que quiero hablar del alfajor, del colegio, del peso?. Por suerte coincidimos en que el también se sentía como desarraigado de su infancia, y añorando eso pudimos conectar desde ahí.

El homenaje a Los Piojos

En los últimos años, el sample se volvió cada vez más común en la música popular. Esta técnica consiste en tomar elementos de otros temas para crear pistas nuevas con base en los ya existentes. En Lo que tenga que durar, Jimena hace un sampleo de Verano del 92, la mítica canción de Los Piojos, adoptada por miles de egresados en sus viajes a Bariloche.

-¿Cómo se te ocurrió meter a Los Piojos?

-Los chicos estaban tocando la murga y yo canté “oh, oh, oh, oh, oh” y me pareció que era obvio, es un disco muy argentino. Mis referencias eran la Negra Sosa, Sandro, Calamaro y me parecía que estaba bueno tener esa referencia a Los Piojos. Entonces me dijeron “Uy, pero nos tienen que autorizar, puede ser complicado”.

-¿Pero insististe?

-Si. Les dije preguntémosle a Los Piojos si podemos acá tirar un guiño. Gracias a Dios nos autorizaron; yo estaba con las velas diciendo “Ciro, por favor” y nos dijeron que sí y quedó increíble.

Después de pasar tres años alejada de los escenarios, Jmena vuelve con todo en una nueva gira

Su regreso a los escenarios

Como muchos artistas Jmena y su show fueron victimas de la pandemia. En 2020, la cantante iba a presentarse en el Estadio Luna Park, después de uno de los años más exitosos de su carrera. Después de posponerlo varias veces, el tan esperado “Cobra Tour” tuvo que cancelarse.

Tres años después vuelve por la revancha. El “Mala Sangre Tour” tiene, por ahora, fechas en Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Este último con dos fechas (una completamente agotada) el 13 y 14 de Junio en el Teatro Opera.

En la mañana de la charla con Clarín, el evento se posicionaba como el más vendido de la plataforma Ticketek.

-¿Te sorprende esta recepción después de tanto tiempo?

-No me sorprende, pero me puse a llorar cuando me enteré de la segunda fecha. Porque en un punto estaba re segura de lo que estaba haciendo, pero no estaba segura de que quieran escuchar esto. Más allá de mucha fe y de una autoestima linda y de mucho amor propio, no sabía. Y cuando me enteré de la segunda fecha no lo podía creer.

-¿Por qué?

-Porque mi orgullo era darles algo que me llevó mucho trabajo, que no hice a las apuradas y que lo hice con mucho amor y que me enorgullece mucho compartirles mi corazón y mi vida y mis historias. Pero honestamente no sabía qué iba a pasar, así que es una alegría lo que está pasando con la gira.

-Y para los cientos de fanáticos que van a estar presentes, ¿qué se puede adelantar?

-¡Ay, a mí me encantaría ver mi show! Me frustra mucho tener que hacerlo. Pasé por muchos estados para hacerlo. Ya estoy entrenando para un triatlón y el show está buenísimo. Aterrizaron los chicos de Trans Música, que tienen una propuesta muy arriba pero que me parece que vale mucho la pena, así que estoy muy entusiasmada. El vivo y la composición son mis áreas fuertes, donde me paro y digo les voy a conquistar a todos, así que tengo muchas ganas.