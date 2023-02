Nancy Pazos tuvo que abandonar “A la Barbarossa” a minutos de salir al aire

Un momento más que incómodo debió atravesar Nancy Pazos antes de salir al aire de “A la Barbarossa”, programa emitido en la mañana por Telefe.

Solo algunos minutos antes de arrancar con el ciclo, la periodista debió salir del estudio y fue Georgina Barbarossa quien lo expuso en vivo. “¿A dónde se fue Nancy?”, preguntó.

Lo cierto es que Nancy Pazos tuvo que salir corriendo cuando se enteró que la grúa se llevó su auto por estar mal estacionado. “Se lo llevaron (el auto)”, dijeron sus compañeros y agregaron: “Fue Santilli (su ex pareja)”.

Segundos después, la panelista de El Debate de Gran Hermano explicó qué fue lo sucedido. “Siempre tiene la culpa el ex . ¿Estaba mal estacionado? Sí, y bueno, se lo tienen que llevar. Besito en la pelada Horacio Rodríguez Larreta”, disparó sin filtro.

Nancy Pazos

“Han sacado las grúas del centro de la Ciudad y las mandaron a los barrios, tienen que facturar”, agregó también Nancy.

Nancy Pazos dio detalles del momento en que Alfa lloró al terminar El Debate

La periodista Nancy Pazos es una de las integrantes más picantes de El Debate de Gran Hermano y contó el detrás de escena del intenso programa con Alfa.

Alfa Gran Hermano

La panelista de Georgina contó que le dijo a Alfa que tenía “inclinaciones sexuales” hacia Camila y que él se largó a llorar. “En determinado momento su negación era tal que en un momento le digo ‘quedaste como un viejo verde’. Tenías inclinaciones sexuales hacia ella”, dijo Pazos.

“En ese momento, se quebró y rompió en llanto. Se emocionó más”, reveló, sobre lo que no se vio del ciclo de Santiago del Moro. “Yo llamé al psicólogo y que se hiciera cargo”, fue su reacción al verlo superado.

Alfa y Ariel se reencontraron fuera de Gran Hermano y se dijeron de todo

Walter Alfa Santiago estuvo este martes en el debate de Gran Hermano y se prestó a un repaso por sus momentos más polémicos dentro del reality, que lo tenía como uno de los máximos candidatos. Su presencia en el programa además fue la excusa perfecta para que se produzca su esperado reencuentro con Ariel, el participante con el que protagonizó varios cruces en la casa.

El parrillero no se guardó nada y recordó cuando su rival lo golpeó con un almohadón. Sin embargo, Alfa negó ese hecho, a pesar de que el clip estaba en pantalla. “No, Alfa, no empecés así”, expresó enojado Ariel mientras en el estudio se escuchaban las carcajadas de todos los presentes.

Ariel y Alfa se reencontraron afuera de la casa y se dijeron de todo.

Minutos después estalló otra discusión luego de que pusieran al aire un compilado de las controversias en las que estuvo envuelto Alfa. “Me dijiste que entré para sacarte, pero lo que vos dijiste e hiciste te sacó de la casa, no yo. Lo que proyectaste en todos los compañeros. Todos soportando el hostigamiento, la persecución, el control y la casa estaba siempre limpia”, le recriminó Ariel a Alfa.

“Vos entraste a los dos meses, vos no sabés lo que era la casa la primera y la segunda semana”, le contestó tajante Alfa. “¿Cuándo lavaste algo? Yo nunca te vi”, contraatacó Ariel. Luego, el último eliminado de GH remarcó en que nunca fue agresivo físicamente con nadie. Un argumento con el que no estuvo de acuerdo Ariel, que insistió: “¿Te acordás el día del almohadonazo? Ese día me calenté”. “No fue mío ese almohadazo”, le contestó y volvió a desconcertar a todos.

Ariel y Alfa se reencontraron afuera de la casa y se dijeron de todo.

Tratando de dejar en claro que no espera rendir cuentas, Alfa intentó dar por terminado el ida y vuelta: “No tengo ganas de discutir o de argumentar, no se trata de eso. Yo no vine a eso ni a pagar las consecuencias. Es un juego”.

En ese momento intervino Marisa Brel, una de las integrantes del panel, y le sugirió a Alfa que reconozca sus errores y le pida disculpas a Ariel por los supuestos maltratos. Walter no reconoció sus malas actitudes, pero accedió a lanzar un tímido perdón a su rival.