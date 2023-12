Analía Franchín se peleó con Nancy Pazos y tomó una terrible decisión sobre su futuro laboral

En las últimas horas, se dio a conocer que Nancy Pazos y Analía Franchín tuvieron una fuerte discusión en uno de los cortes del programa llamado “A la Barbarrosa”, el cual es transmitido por Telefé y conducido por Georgina Barbarrosa. En esta nota te contamos todos los detalles.

Hace varios meses que las dos personalidades trabajan en conjunto dentro del reconocido magazine de la mañana que habla de la farándula, de la política, de casos de inseguridad y muchas temáticas más. En esta ocasión, el tremendo escándalo se dio a conocer a través de la cuenta de Damián Rojo en la red social X (ex Twitter).

Los detalles tuvieron tanta llegada en lo que refiere a los medios de comunicación que Karina Iavícoli habló en el programa “Intrusos” del canal América TV y contó todos los detalles que ella pudo obtener sobre este cruce fuerte entre las panelistas de “A la Barbarrossa”

La panelista aseguró: “Nancy lo que hace es cuestionar lo que otro pregunta, cada vez que Analía dice algo ella la cuestiona”. De esta manera, Iavícoli dejó en claro la razón fundamental por la cual la ex competidora de “MasterChef Celebrity Argentina” habría explotado en uno de los cortes del programa.

“Después de que salieron del aire Nancy se arranca el micrófono y le dice ‘sos una hdp’, no solo Analía, sino a otros compañeros y productores ejecutivos, todos tratando de intervenir y no lo habrían logrado” aseguró la panelista de “Intrusos”.

Cuál fue la decisión de Analía franchín tras su pelea con Nancy pasos en televisión

Según los detalles otorgados en el programa “Intrusos”, la panelista informó que luego del tremendo escándalo Analía Franchín decidió no volver a trabajar junto a su compañera de “A la Barbarrosa”. “Analía Franchín le dijo a las autoridades del canal que ella se va, que no soporta trabajar en estas condiciones. Yo le escribí y no me contestó, me dijo que no tenía ganas de hablar”.

Para terminar Karina agregó que el problema no terminó allí. Por otro lado, los demás compañeros reclamaron sanciones para Nancy Pazos ya que se sienten maltratados por la situación

