El desesperado pedido de Analía Franchín que alertó a todos

Analía Franchín se ausentó de “A La Barbarossa” (Telefe), programa que conduce Georgina Barbarossa en el que es panelista, por temas de salud. A raíz de esta situación, hizo un desesperado pedido en sus redes que alertó a sus seguidores.

La mayoría de los famosos hacen uso de sus redes para mantener un ida y vuelta con las personas que los siguen. Los usuarios que eligen seguirlos, se muestran interesados en el contenido que ofrecer o por saber qué hacen a todo momento.

Analía Franchín estaba con Vero al momento del terrible accidente. (Instagram Analía Franchín)

Si bien lo que más hacen todos es publicitar canjes de marcas y emprendedores, de vez en cuando se dan licencias para mostrar un poco de su vida privada. Y, esta vez, Franchín soprendió con un mensaje que dejó en sus redes.

“Alguien que sepa curar el mal de ojo, empacho, lo que sea? Analía Verónica Franchín. Graciasss mil”, escribió en una imagen que subió a sus historias con la que alertó a todos, pero que a los pocos minutos borró.

Analía Franchín

Todo parece indicar que tuvo un problema de salud que no logró resolver desde la medicina, por lo que acudió de forma desesperada a pedir ayuda por las redes.

Es que el último posteo de su feed, una seguidora le preguntó si va a regresar al programa de Georgina. Rápidamente, la panelista no tardó en responder y no solo le dio la buena noticia de que va a regresa, sino le aclaró que se ausentó porque está con un cuadro de gastroenteritis.

El posteo de Analía Franchín.

El llamativo ritual de Anañlía Franchín con las ornallas de su casa

Analía Franchín, reveló impactantes detalles sobre sus trastornos obsesivos en“A la Barbarossa”. La periodista abrió su corazón y compartió su lucha con el miedo al gas y su obsesión por verificar constantemente las hornallas de su casa.

Sus declaraciones sorprendieron a la audiencia, quienes descubrieron un lado desconocido de la popular presentadora. “Es justamente uno de los tocs que no puedo superar, que es el tema de las hornallas”, empezó diciendo.

Analía Franchín en Instagram.

“Le tengo terror al gas, así que voy y controlo todas las hornallas. Soy la última en acostarme porque necesito asegurarme de que nadie más circule por la casa una vez que hice el control, incluso si tengo que salir y sé que están cerradas”, agregó.

Incluso cuando sabe que están cerradas, siente la necesidad de verificarlas visualmente. Esta obsesión la lleva a realizar un ritual particular, similar al de las horas claritas, para evitar cualquier posibilidad de falla.

Y luego contó: “Incluso realizo un ritual en esas ocasiones para asegurarme de que no vuelvan a abrirse, porque si no, me siento angustiada”.

“Tenés que hacerlo bien, por ejemplo... Cerrado, cerrado, cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado, cerrado, cerrado. Y bueno, cada tanto le das una vuelta. Girando sobre su eje, claro, por cada hornalla”, dijo para sorpresa de sus compañeros de piso.

“Pongo música y doy vueltas para darme cuenta de que realmente vi que todo estaba cerrado. Es parte del rito contrarreloj”, añadió.

Analía explicó que, además de verificar las hornallas, ha desarrollado otros rituales para tranquilizarse. A veces, se ve obligada a realizar elongaciones frente a la hornalla hasta que le duela, como una forma de comprobar que está viva y que lo que está experimentando es real.

“Y a veces, cuando eso no es suficiente, tengo que hacer como una elongación hasta que me duela. Porque al elongar, o sea, te duele mucho, entonces es como si me pellizcaras, estoy viva, ¿entendés?”, cerró.

