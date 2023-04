Ángel De Brito explotó contra Nancy Pazos en las redes: “Seguí participando, sucia”

La pelea de Ángel De Brito y Nancy Pazos es de vieja data, pero en estos días resucitó por una serie de tuits que intercambiaron en los que se dijeron de todo sin recurrir a metáforas o eufemismos. Todo empezó con un video que subió De Brito en el que la periodista insinuaba que Viviana Canosa se quedó con las ganas de ser Primera Dama.

Ahí explotó todo y la violencia verbal fue escalando a niveles escandalosos en donde hubo pases de factura, denuncias públicas, acusaciones y mucho golpe bajo. El límite para Nancy fue cuando Ángel se metió con la carrera de su hijo, pero no parece que haya sido el final de este cruce que, como dicen en el barrio, está para alquilar balcones.

CÓMO EMPEZÓ LA BATALLA MIL ENTRE ÁNGEL Y NANCY

Ángel subió un video a su cuenta de Twitter de una entrevista a la panelista en el que ella da a entender que Viviana Canosa es una “resentida” porque se quedó con ganas de ser Primera Dama.

“No entrecomilles algo que yo no dije Angelito si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos fíjate si podes soltar. Porque desde que dejé de trabajar con vos me nombras casi a diario. Tanto me extrañas??? . O te doy Rating?” escribió la periodista en su cuenta, citando el tuit de Ángel.

El duro cruce en las redes sociales

El duro cruce en las redes sociales

“Me dio gracia que hables de despecho por no ser Primera Dama. Y que Canosa haga programa político y vos seas una panelista de gh . No das rating, deja de fabular, loca.”, respondió Ángel y agregó: “Además, te raje por pésima compañera. No dejaste nada. #LAM”.

El duro cruce en las redes sociales

Nancy Pazos no se iba a quedar callada y saltó por el “te rajé”. “Lo más patético del “te rajé” de @AngeldebritoOk es que en ese momento alegó estar sorprendido por la decisión de la producción. Y “me rajó” el mismo día que a @analiafranchin porque ambas molestábamos a su Alter ego femenina @yanilatorre El envidia las mujeres fuertes”.

El duro cruce en las redes sociales

El duro cruce en las redes sociales

Ángel De Brito, en este punto, pegó un carpetazo con todas las cosas que habrían pasado en el programa, cuando Nancy era panelista, y cómo todo terminó pésimo con el resto de las “Angelitas”. Según el conductor de LAM, Pazos y Franchin se odian desde que Analía le preguntó por una relación con Menem. Esto hizo explotar a Nancy, quien habría pedido a la producción que la echen del programa. Hasta acá, dos paquetes de pochoclos.

El duro cruce en las redes sociales

El duro cruce en las redes sociales

DE BRITO, SANTILLI Y PAZOS

Después de su pasado por LAM, Ángel De Brito sacó la carpeta del ex de Nancy Pazos. Según el conductor, Diego Santilli, político del PRO, la dejó a Pazos por destrato y ventilar intimidades de la pareja.

El duro cruce en las redes sociales

El duro cruce en las redes sociales

El duro cruce en las redes sociales

“Santilli salió corriendo, ella no paraba de difamarlo en cámara y mucho peor fuera de cámara contando intimidades sexuales del padre de sus hijos. Eso es @NANCYPAZOS”, lanzó el conductor.

Los golpes bajos no podían faltar en esta batalla. Nancy se metió hasta con la estatura de Ángel De Brito.

El duro cruce en las redes sociales

NANCY PAZOS SE HARTÓ: “CON LOS HIJOS NO”

En todo este intercambio furioso de tuits, un usuario le escribió a De Brito para que haga mención a Cositorto, el CEO de Generación Zoe, una empresa acusada de estafas piramidales, y que actualmente está preso.

Y es que el auto en el que corre Nicanor Santilli, hijo de Pazos y Diego Santilli, estaba auspiciado por Generación Zoe.

El duro cruce en las redes sociales

Esto indignó a la panelista. “Con los hijos no @AngeldebritoOk Con los chicos NO. De toda maneras NUNCA el auto de mi hijo tuvo publicidad de ese tránsfuga. Ni yo tampoco. No todos los famosos pueden decir lo mismo. Y si buscas hay muchas fotos de Cositorto con tus ídolos del PRO Búscalas”.

El duro cruce en las redes sociales

FIN DE UNA BATALLA, PERO NO DE LA GUERRA

Después de varios días de intercambio de tuits. Sí, esto duró días. Nancy Pazos decidió ponerle punto final a este tema con una serie de tuits dedicados a De Brito. Pazos citó un tuit del conductor en el que la trata de delirante y a modo de resumen, cierra el tema.

“Como se nota que no tenes argumentos. Esto empezó porque cuestioné tu idoneidad o buena leche periodística porque entrecomillaste algo que yo no había dicho. Es decir generaste una Fake News. En vez de corregirlo duplicaste. Y como siempre te fuiste al barro. Que es tu hábitat”, sentenció la panelista de Gergina Barbarossa.

El duro cruce en las redes sociales

El duro cruce en las redes sociales

“En el medio percibí que envidias mi tren de vida. Y que encima crees que es producto de que sigo “viviendo” de mi ex. Angelito debo defraudarte una vez más. Amanezco a las 4.30 AM desde que me separé. Hago radio, tele escribo en Infobae tengo una empresa. Vendo publicidad”, agregó y plantó bandera con un “Buena vida. Para mi este es el punto final de este ida y vuelta”.

El duro cruce en las redes sociales

Ángel podría haber seguido días y días. En el medio de la pelea fueron varias las voces que se sumaron a sus tropas. Una de ellas fue Yanina Latorre y la otra, la médica mediática Mariana Lestelle, que le escupió en la cara, de manera figurada, obvio, que el novio de Nancy la stalkeaba y le mandaba mensajes privados. Cinco baldes de pochoclo.