Ángel De Brito contestó una pregunta sensible sobre Marley con respecto a la pedofilia

Ángel De Brito se expresó sobre versiones que hablan de que Marley habría tenido un vínculo amoroso con un menor de edad. Tras la “acusación” pública que hizo Lucas Benvenuto y que involucra al ex conductor de The Challenge y de que se revele la preocupación de Telefé por el comportamiento privado de una de las figuras del canal, el conductor se expidió sobre el tema.

“Hay muchos famosos más involucrados... No sé si escucharon que hay otro conductor de Telefé que salió otra persona a decir que también lo acosaba cuando era un niño. Todos sabemos quién es el otro conductor, ¿verdad? Creo que viaja por el mundo, me parece...”, dijo Lucas en un vivo de Instagram sin mencionar a Alejandro Wiebe pero describiendo que hablaba del conductor de Por el mundo, según Paparazzi.

Ángel de Brito en América

Lo concreto es que sobre este caso no hay denuncia judicial, sin embargo las versiones indican que el canal que tiene contratado a Jey Mammón y a Marley, según la periodista Marina Calabró, caló hondo este comentario. “A mí me cuentan que hubo una reunión presencial entre Marley y las autoridades de Telefé, lo que nosotros llamamos “Los decisores” donde hubo una pregunta directa...”, reveló la comunicadora en Radio Mitre.

Marley (Télam)

“Le preguntaron directamente si había sostenido algún tipo de vínculo con algún menor. La respuesta de Marley fue negativa. Es una situación recontra incómoda. Y atada con lo que veníamos contando de Expedición Robison, estaba previsto y esto es información de Ubfal (Laura) que se grabe, más allá de que se emita o no en el 2023. Estaba previsto para junio, julio y agosto las grabaciones con famosos en una isla del caribe colombiano. Y que Alejandro estuvo preguntando entre amigos qué se dice en los chats de periodistas”, agregó Calabró.

QUÉ DIJO ÁNGEL SOBRE UNA POSIBLE VINCULACIÓN DE MARLEY CON LA PEDOFILIA

“Marley quiso saber no sólo qué se dice en materia de opinión en los chats de periodistas sino si circula algún material. `Che, me llegó esta captura, ¿será fake, no será fake?, ¿será verdad, no será verdad?´. Para ver si hay algo que, de alguna manera, lo pueda rozar”, agregó Marina, al aire de Lanata sin filtro, sobre la “preocupación” que por estas horas tendría Marley.

En base a toda esta información, Ángel de Brito fue consultado a través de sus redes sociales sobre una posible vinculación entre Alejandro Wiebe y el haber mantenido relaciones con algún menor de edad. A través de #angel responde, el conductor de LAM, fue consultado...

“¿Crees que Marley está metido realmente en el tema de la pedofilia?”, le preguntaron a De Brito a través de su red social. Y la respuesta del conductor de las noches de América, fue categórica: “no”.