Marina Calabró contó detalles sobre la reunión de Marley con autoridades de Telefe

Tras la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón por abuso sexual, el joven realizó un vivo de Instagram en el cual sin nombrar a nadie, dio a entender que el propio Marley también podría llegar a ser denunciado por otras víctimas.

Ahora, Marina Calabró contó en el programa “Lanata sin filtro” sobre la reunión que se dio entre el conductor y las autoridades del canal, según Exitoina.

Marley se reunió con autoridades de Telefe.

Lo cierto es que Lucas Benvenuto dio a entender durante la transmisión que un conductor de Telefe podría ser acusado por el mismo delito que Jey Mammón.

La descripción que realizó el joven sobre esa persona fue: “Creo que viaja por el mundo, me parece”. Rápidamente, muchos focos apuntaron a Marley.

la periodista reveló sobre una reunión donde estuvieron presentes Marley y los miembros de máxima jerarquía de Telefe, en donde hablaron sobre los rumores que despertó la declaración de Lucas y temas alegóricos

¿Qué pasó entre Telefe y Marley?

Por otra parte, Calabró, indicó: “Las autoridades de Telefe se reunieron de forma urgente con Marley y le preguntaron de manera directa si había tenido alguna relación con un menor de edad. La respuesta de él fue negativa”.

A todo esto, Jorge Lanata, por el espanto de las denuncias y las polémicas que giran en torno a las mismas, añadió: “Te la regalo, deben ser de una incomodidad tremenda esas charlas”.

Algunos de los invitados famosos al casamiento de Lizy Tagliani.

Además, esa no fue la única arista de la cual habló la periodista, también agregó: “Alejandro, y cuando digo Alejandro digo Marley, está preocupado y se puso en contacto con algunos periodistas amigos que tiene en el medio porque quería saber qué se estaba diciendo en los chats de los periodistas de chimentos”.

Luego, continuó: “Consultó si había algún trascendido, algún material dando vueltas, alguna captura o algo que se esté contando”. Marina hasta se animó a poner en duda lo que pueda pasar con ‘Expedición Robinson’, programa que iba a estar a cargo de Marley.

Finalmente, el conductor de ‘Lanata sin filtro’ concluyó el tema: “Eso no estaría hablando muy bien que digamos de Marley, porque si vos estás limpio no tenés de qué preocuparte, no vas a andar preguntándoles a tus amigos a ver qué se dijeron o qué material se filtró”.