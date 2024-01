Mostró cómo es el curioso portero eléctrico de su edificio y generó desconcierto en los usuarios

Un ciudadano español mostró el “dispositivo” que aplicaron en el portero eléctrico de su edificio y generó un debate en la sección de los comentarios. Ocurre que los administradores decidieron poner una medida extra de seguridad para evitar que las personas molesten a los vecinos.

“Se acabó eso de molestar a cualquier hora. Telefonillo y portero automático con llave”, explicó Rekadista. El video, que fue publicado en TikTok, muestra cómo el hombre accede a los timbres tras abrir una pequeña puerta de vidrio.

De esta manera, solo las personas que tienen la llave pueden acceder a los botones y tocar el timbre. Lo más insólito de la situación es que la llave del portero coincide con la llave de la puerta de entrada, por lo cual tocar el timbre sería un absurdo.

“El cartero me imagino que tendrá llave”, afirma el hombre mientras se ríe de la medida. “¿Curioso no? Yo es el primero que veo con llave ¿Por qué?”, se pregunta el hombre confundido.

“Si tienes llave para abrir la puerta para que la quieres para el portero”; “Opino que es para cerrarlo por la noche para que no molesten”; “Ahora ya tienen una excusa convincente para no llevarte los paquetes los de las mensajerías”; ”2024 y no usan WhatsApp para avisar que están abajo”, fueron algunos de los comentarios.