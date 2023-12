La emotiva historia del joven que lleva una década cuidando a su abuela de 97 años para no dejarla sola

Cuando los adultos mayores alcanzan determinada edad, muchos familiares toman la decisión de ingresarlos en asilos por diferentes motivos. No obstante, a otras personas, la sola idea de pensar en esa elección, les genera malestar. Tal es el caso de un joven influencer que cuida de su abuela desde hace casi 10 años porque se rehúsa a “verla en un hogar de ancianos”.

La tierna y conmovedora historia se viralizó gracias al propio protagonista. Chris Punsalan es un influencer y youtuber estadounidense que comparte contenido a más de 1 millón de seguidores en Instagram y 2.3 millones en TikTok.

Lo que lo diferencia de otros creadores, es que en sus videos muestra su adorable relación con su abuela de 97 años, a quien cuida “a tiempo completo” -de acuerdo con su descripción en la red social- desde hace 7 años.

“Todos los demás estaban trabajando y prefería cuidarla porque ella me cuidó a mí desde que era un niño y no quiero verla en el hogar de ancianos”, relató el joven al medio ABS. “No quería que eso ocurriese, así que me convertí en su cuidador a tiempo completo”, agregó.

"Nunca te dejaré, abuela", le aseguró el joven a la mujer en uno de sus posteos. Foto: Chris Punsalan / Instagram

Su abuela, conocida por sus seguidores simplemente como “Grandma”, es de origen filipino y, en sus posteos, tiende a comunicarse con ella en su idioma natal.

“Recuerdo los dos primeros años cuando decidí cuidar a mi abuela. Fue probablemente lo más duro, porque vi lo doloroso que fue para mi madre. También porque es muy difícil ver a un miembro de la familia, a quienes siempre viste fuertes e independientes, verlos volverse tan dependientes de otras personas”, confesó el joven.

Y es que la mujer de casi 100 años tiene problemas de movilidad, por lo que, cuando no se encuentra postrada en su cama, es movilizada en silla de ruedas. En adición, es el influencer quien se encarga de higienizarla, preparar sus comidas diarias, trasladarla y controlar que ingiera sus medicamentos.

“Mi abuela es probablemente la persona más agradecida que conozco“, destacó el influencer. Foto: Chris Punsalan / Instagram

Si bien para muchas personas esto podría ser una “carga”, Chris realiza sus cuidados con amor y dedicación. Además, se asegura de que su abuela se sienta querida constantemente: “Nunca te dejaré, abuela”, le aseguró en uno de sus posteos.

“Mi abuela es probablemente la persona más agradecida que conozco”, destacó.

“Creo que eso es lo que la hace disfrutar tanto de la vida, que está agradecida por todo. No puede moverse y está atada a su cama, pero, debido a que está extremadamente agradecida incluso por las cosas más pequeñas, hace que su vida valga más la pena”, concluyó Chris.