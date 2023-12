Conmovedor video: un hombre con Alzheimer entró en pánico en un avión y pasajeros le cantaron para calmarlo

El Alzheimer, como todas las enfermedades progresivas y degenerativas causa profundo dolor, tanto en el propio paciente como en su entorno. No obstante, entre los momentos difíciles y en soledad que transitan quienes atraviesan este diagnóstico, también hay esperanzadores episodios que conmueven hasta las lágrimas.

Esto sucedió en un supuesto vuelo, cuando un hombre con Alzheimer entró en pánico al no recordar qué hacía en un avión y, para calmarlo, los pasajeros se unieron a su pareja y le cantaron al unísono una canción. Si bien más tarde se revelaría que el episodio viral era falso, el video hizo reflexionar a miles de internautas.

El metraje que dura poco menos de un minuto y medio fue compartido múltiples veces a través de diferentes redes sociales, por este motivo, se perdió su orígen y muchas personas lo vieron sin su contexto. En rigor, el posteo comienza con un hombre desesperado en una pequeña cabina de avión que pregunta en dónde está y qué está haciendo allí.

Ante las miradas de desconcierto y confusión de los pasajeros, el hombre entra en pánico e intenta huir del lugar. En ese momento, algunos tripulantes junto a una azafata comienzan a impedirle el paso e intentan detenerlo. Sin embargo, esto solo empeora la situación, ya que el hombre comienza a gritar que no lo toquen.

A los pocos segundos, su mujer -quien había ido brevemente al baño cuando el hombre tuvo la recaída- intercede en la situación e intenta explicarle a su esposo lo que sucede. No obstante, al ver que no está teniendo éxito, comienza a cantarle “You are my Sunshine” (“Eres mi rayo de sol”) de Johnny Cash.

Al comprender lo que sucedía, los pasajeros se unen a la mujer y cantan en unísono para calmar al hombre, quien finalmente reconoce a su pareja y la abraza con alivio y ternura.

En un posteo de Tiktok, el video suma más de 1.7 millones de me gusta y más de 18.5 millones de reproducciones. Entre los comentarios, se puede leer a muchos usuarios que “lagrimean” con las imágenes y aseguran que “la humanidad aún no está perdida”.

Lo que no saben, es que la otra cara del video es Jibrizy, un orador inspiracional e influencer que dirige videos “de temas de conversación que parecen reales”, según expresa en su biografía de Facebook.

Al respecto de sus producciones, el creador de contenido aclaró que crea videos “de política social como escenarios de la vida real de la izquierda y la derecha para el debate”. Es decir, que sus producciones “abiertamente falsas” son una especie de experimento social que buscan provocar a las personas para que puedan expresar sus diferentes opiniones y “puntos de vista”.

En este sentido, Jibrizy se ha atribuido la autoría de diversos videos virales y polémicos en los que se muestra a alumnos discutiendo con profesores en un aula, madres arrancando banderas LGBTQI+ de las paredes de sus hijos e, incluso, otros escenarios de peleas en aviones que culminan con cachetadas y fuertes agresiones.

Seguí leyendo